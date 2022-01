Eintracht Frankfurt verpflichtet wohl neuen Verteidiger

Bruno Fantulin/PIXSELL via www.imago-images.de

Hrvoje Smolcic wechselt wohl zu Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt arbeitet einem Medienbericht zufolge daran, seinen Kader mit einem vielversprechenden Verteidiger zu verstärken. Der Neuzugang wird demnach aber noch nicht in der Rückrunde bei der SGE aufschlagen.

Eintracht Frankfurt ist an den Diensten von Hrvoje Smolcic interessiert, berichtet der "kicker". Der zweifache U21-Nationalspieler Kroatiens steht bei seinem Jugendklub HNK Rijeka unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft an der Küstenstadt noch bis 2023.

Der Linksfuß, der sich in der Innenverteidigung zu Hause fühlt, zählt in der laufenden Saison zur Stammformation von Trainer Goran Tomic. Zwölfmal stand Smolcic bis dato in der Startformation von Rijeka.

Wie das Sportmagazin weiter ausführt, dürfte der Youngster auch im Falle einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurt die Saison für seinen Heimatklub zu Ende spielen. Dort soll er sich die notwendige Spielpraxis holen, die dann für den Schritt in die deutsche Bundesliga vonnöten ist.

Eintracht Frankfurt zahlt niedrige einstellige Ablösesumme

Als Ablöse für Hrvoje Smolcic sind dem Bericht zufolge zwei bis drei Millionen Euro im Gespräch. Auch das kroatische Portal "germanijak.hr" berichtet von einem bevorstehenden Wechsel. Demnach hat Rijeka ein Angebot in Höhe von 2,5 Millionen Euro sowie eine 25- bis 30-prozentige Gewinnbeteiligung an einem Weiterverkauf erhalten.

Bislang haben die Hessen im Winter noch keinen Neuzugang unter Vertrag genommen. Im vergangenen Sommer wurde auf der Verteidigerposition einzig Christopher Lenz vom 1. FC Union Berlin verpflichtet.

Zudem holte die Eintracht in Kristijan Jakic einen Landsmann von Hrvoje Smolcic, "germanijak.hr" zufolge sei der Klub aus Frankfurt auch daher eine geeignete Anlaufstelle für den Rijeka-Verteidiger. Die Einigung zwischen allen Parteien stehe kurz bevor, heißt es in dem Bericht weiter.