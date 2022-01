Kehrtwende bei Fährmann? Grammozis lässt aufhorchen

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Ralf Fährmann wird bei FC Schalke 04 (vorerst) weiter auf der Bank Platz nehmen

Als Nummer eins war Ralf Fährmann beim FC Schalke 04 in die laufende Saison gegangen. Doch am achten Spieltag rückte Trainer Dimitrios Grammozis vom Ur-Schalker ab. Gibt es nun die Kehrtwende?

"Ralle macht es hochprofessionell, gibt alles, spornt die anderen Jungs an und ist als Typ in der Kabine sehr wichtig", äußerte sich der Trainer des FC Schalke nach dem Testspiel gegen Fortuna Sittard (1:1) lobend über seine aktuelle Nummer zwei. "Er vermittelt jungen Spielern immer wieder, was Schalke bedeutet."

Fährmann hat im Ruhrgebiet schon einiges erlebt. Nach einem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt kam der 33-Jährige 2011 zum FC Schalke zurück, für den er schon in der Jugend von 2003 bis 2007 aktiv war, und sollte Nationaltorhüter Manuel Neuer als Nummer eins beerben.

Lange Zeit war der 1,97 Meter große Hüne auch gesetzt. Von 2017 bis 2019 war er sogar Kapitän bei seinem Herzensverein, doch dann setzte der damalige Trainer David Wagner Fährmann den jungen Alexander Nübel vor die Nase und nahm ihm auch die Kapitänsbinde weg.

Wechselbad der Gefühle für Ralf Fährmann beim FC Schalke 04

Schließlich entschloss sich Ralf Fährmann für eine Leihe nach England. Dort kam er allerdings in der Hinrunde nur zu drei Einsätzen für Norwich City, so dass er seinen Aufenthalt auf der Insel im Winter wieder abrach und sich dem norwegischen Verein Brann Bergen anschloss. Doch aufgrund der Corona-Pandemie endete auch dieses Gastspiel schnell.

Nach seiner Rückkehr nahm das Wechselbad der Gefühle für Fährmann kein Ende. Zunächst von Wagner zur Nummer eins gemacht, degradierte der neue Trainer Manuel Baum ihn wieder und zog ihm Frederik Rönnow vor.

FC Schalke 04: Das sagt Dimitrios Grammozis zur Torhüter-Hierarchie

Nach dem erneuten Trainerwechsel zu Christian Gross bekam Fährmann seine alte Position zurück und auch Grammozis setzte zunächst auf die Schalker Legende. Doch am achten Spieltag der aktuellen Saison änderte der Trainer des FC Schalke seine Meinung.

"Wenn Ralle im Training weiter gut arbeitet, wissen wir, dass wir einen guten Mann hinten dran haben, der jederzeit spielen kann", erklärte Grammozis.

Die Entscheidung weiter auf Martin Fraisl im Schalker Gehäuse zu setzen sei aber "nicht in Stein gemeißelt".

Dennoch schenkt der S04-Coach dem Österreicher vorerst das Vertrauen. "Wenn Martin weiter gut hält, gibt es für uns kein Umdenken."