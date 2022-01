"Kein Verständnis": Effenberg kritisiert Bayern-Stars

Tom Weller / Eibner-Pressefoto via www.imago-image

Stefan Effenberg nimmt zur Corona-Situation beim FC Bayern Stellung

Der FC Bayern ist mit einer bitteren Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Dabei mussten die Münchner unter anderem auf gleich neun Spieler verzichten, die sich während der Winterpause mit dem Coronavirus infiziert hatten. Stefan Effenberg hat nun Kritik an einigen Stars geübt.

Viel schlechter hätte das neue Jahr für den FC Bayern eigentlich nicht anfangen können. Bereits vor dem ersten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) herrschte an der Säbener Straße schlechte Stimmung. Grund dafür waren die Corona-Infektionen von Alphonso Davies, Manuel Neuer, Leroy Sané, Kingsley Coman, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso, Lucas Hernández, Omar Richards und Dayot Upamecano.

Mit Neuer und Hernández mussten sogar zwei Spieler ihre Quarantäne auf den Malediven absitzen. Coman infizierte sich in Dubai. Dass die Bayern-Stars in der Winterpause überhaupt auf Reisen gingen, sorgt bei Ex-Profi Stefan Effenberg für Kopfschütteln.

Effenberg: Uli Hoeneß hätte es anders kommuniziert

"Ich muss ehrlich sagen, dass ich dafür kein Verständnis habe. Viele Spieler fliegen weg, kommen dann zurück - und das Ergebnis ist nun mal, dass neun positiv sind. Es sind im Übrigen nicht nur die Infektionen selbst. Die Frage ist auch, wann sie wieder fit sind", erklärte der ehemalige Nationalspieler in seiner Kolumne für "Sport1".

Der FC Bayern um Vorstandsboss Oliver Kahn hatte angeblich keine Reise-Warnung ausgesprochen. "Ich denke, ein Uli Hoeneß hätte es anders gegenüber den Spielern kommuniziert. Wenn man auf Reisen geht, dann von der Entfernung so gering wie möglich. So wie es beispielweise Thomas Müller gemacht hat, der in Bayern geblieben ist", stellte Effenberg als These auf und fügte an: "So liegt der Schaden nun beim Verein."

In den kommenden Tagen dürften dem FC Bayern wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen.