Zwei Bayern-Stars beenden Corona-Quarantäne

Nianzou und Sané könnten womöglich schon bald ins Training des FC Bayern zurückkehren

Nach Kapitän Manuel Neuer haben zwei weitere Profis des FC Bayern die Corona-Quarantäne verlassen dürfen.

Leroy Sané und Tanguy Nianzou waren am Dienstagvormittag zu medizinischen Untersuchungen an der Säbener Straße anwesend. Das berichtet "Bild". Beide hatten sich während der kurzen Winterpause der Bundesligisten im Urlaub mit dem Coronavirus infiziert und mussten sich wie sieben weitere Profis anschließend in Isolation begeben.

Sowohl Außenbahnspieler Sané als auch Abwehrmann Nianzou verpassten somit den Rückrundenauftakt der Münchner gegen Borussia Mönchengladbach (1:2).

Sané, der am Dienstag zugleich seinen 26. Geburtstag feiert, hatte am Vormittag an der Säbener Straße einen Termin in den Arztpraxen von Dr. Peter Ueblacker und Dr. Jochen Hahne. Dabei wurden beim deutschen Nationalspieler die üblichen Gesundheitstests durchgeführt. Unmittelbar nach Sané wurde Mitspieler Nianzou untersucht.

Kehren Sané und Nianzou in den Bayern-Kader zurück?

Sollten die Tests keinerlei Nachwirkungen aufweisen, könnte das Duo "Bild" zufolge möglicherweise schon am Samstag in den Spieltagskader des FC Bayern rücken. Die Münchner treffen dann auf den formstarken 1. FC Köln. Gleiches gelte für Manuel Neuer, Corentin Tolisso und Omar Richards, die sich ebenfalls im Urlaub mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Beste Aussichten auf eine Rückkehr hat wohl der Franzose Tolisso, der schon seit Samstag wieder im Training ist und zwei komplette Einheiten mit der Mannschaft absolvieren konnte. Richards hatte nach überstandener Infektion am Dienstag lediglich 20 Minuten lang mit der Mannschaft trainieren können, ehe er individuelle Einheiten anschloss. Neuer arbeitete mit Torwarttrainer Toni Tapalovic ebenfalls individuell.

In Alphonso Davies, Lucas Hernández, Dayot Upamecano und Kingsley Coman fehlten Cheftrainer Julian Nagelsmann zuletzt vier weitere Stars aufgrund einer Corona-Infektion. Coman, der zudem zuvor an einem Muskelfaserriss laborierte, konnte jedoch bereits das Aufbautraining beginnen.