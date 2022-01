Neue Corona-Regeln! So viele BVB-Fans sind jetzt erlaubt

Joachim Bywaletz via www.imago-images.de

Der Signal Iduna Park des BVB

Am Freitagabend trägt Borussia Dortmund sein erstes Heimspiel im neuen Kalenderjahr in der Fußball-Bundesliga aus. Ab 20:30 Uhr hat der BVB den SC Freiburg zu Gast und will sich mit einem weiteren Sieg zumindest für eine Nacht auf drei Punkte an Spitzenreiter FC Bayern München heranspringen. Seit Dienstag ist auch klar, wie viele Zuschauer live im Stadion dabei sein dürfen.

Der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU), stellte nämlich die neue Corona-Schutzverordnung vor, die ab dem kommenden Donnerstag in NRW in Kraft treten wird.

Laut der neuen Verordnung dürfen zwar Zuschauer dem Bundesliga-Verfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten BVB und den Gästen aus dem Breisgau in den knapp 81.000 Zuschauer fassenden Signal Iduna Park hereingelassen werden - allerdings nur ein Bruchteil des maximalen Fassungsvermögen.

Wie der Minister erklärte, gilt für alle Großveranstaltungen in NRW egal ob in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel eine Zuschauer-Obergrenze von 750. Auch die Bundesliga-Partien des BVB fallen unter diese neue Regelung.

Neben dem BVB auch Köln und Gladbach von der neuen Verordnung betroffen

In der vergangenen Woche waren zum Start der Rückrunde in den Stadien Nordrhein-Westfalen noch überhaupt keine Fans zugelassen. Davon betroffen waren die Spiele Bayer Leverkusen gegen Union Berlin (2:2) und VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg (1:0)

Eine pauschale Obergrenze für Großveranstaltungen jedweder Art wurde zuletzt bereits von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke scharf kritisiert, als er im "Spiegel"-Interview sagte: "Richtig wäre es gewesen, einen Prozentsatz der Stadionkapazität zuzulassen. 8000 Zuschauer kann man im Signal Iduna Park und mit unserer Infrastruktur so verteilen, dass sie physisch so gut wie nichts miteinander zu tun haben."

Neben Borussia Dortmund sind am kommenden Wochenende auch der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga von der neuen Corona-Schutzverordnung betroffen. Der Effzeh hat den FC Bayern München zu Gast, Gladbach bekommt es mit Bayer Leverkusen zu tun.