Entscheidung gefallen! So geht es bei Goretzka weiter

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Leon Goretzka fehlt dem FC Bayern schon seit über einem Monat

Seit über einem Monat fällt Leon Goretzka vom FC Bayern jetzt schon verletzt aus. Der Mittelfeld-Star der Münchner plagt sich mit anhaltenden Patellasehnen-Problemen im Knie herum und hat seit Anfang Dezember kein Pflichtspiel mehr für die Bayern bestritten. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, wie Goretzka weiter behandelt werden soll.

Laut einem "Sky"-Bericht vom Dienstag soll der 26-Jährige jetzt doch nicht an seinem lädierten Knie operiert werden. Zuvor war darüber spekuliert worden, dass sich Goretzka einem derartigen Eingriff unterziehen müsse, um seine Verletzung in den Griff zu bekommen.

Nach Informationen des Senders bleibt dem Stammspieler des FC Bayern diese OP nun zwar erspart. Wie lange er mit seinen Patellasehnen-Problemen aber noch ausfallen wird, ist derzeit wohl noch nicht abzusehen.

Sicher ist, dass Goretzka auch am kommenden Bundesliga-Wochenende noch keine Option für Cheftrainer Julian Nagelsmann sein wird. Die Münchner sind am Samstag ab 15:30 Uhr zu Gast beim aufstrebenden 1. FC Köln, der in der Liga zuletzt drei Siege nacheinander eingefahren hat.

Goretzka bisher mit 18 Saisonspielen für den FC Bayern

Goretzka hatte in der letzten Woche noch mehrere individuelle Trainingseinheiten an der Säbener Straße bestritten. Nach anhaltenden Beschwerden hatte er sich dann aber in die Behandlung des österreichischen Knie-Spezialisten Prof. Dr. Christian Fink in Innsbruck begeben. In Absprache mit dem Spezialisten sowie der medizinischen Abteilung des FC Bayern fiel dann offenbar die Entscheidung, die Verletzung zunächst weiterhin konservativ zu behandeln.

In der laufenden Saison gehörte Goretzka bis zu seinem verletzungsbedingten Ausfall zu den großen Stützen im Mittelfeld des FC Bayern. Unter Julian Nagelsmann kam der flexibel einsetzbare Rechtsfuß bislang 18 Mal in vier verschiedenen Wettbewerben zum Einsatz und traf dabei zweimal für seine Farben.