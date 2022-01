Neue Verwirrung um Haaland-Gipfel beim BVB

Revierfoto via www.imago-images.de

Erling Haaland bestimmt beim BVB weiter die Schlagzeilen

Der BVB hat im Ringen um den heiß begehrten Stürmerstar Erling Haaland noch längst nicht aufgegeben und will die Tormaschine noch über den Sommer 2022 hinaus in Dortmund halten - so viel ist bereits sicher. Unklarheit besteht derzeit noch darüber, wann und unter welchen Vorzeichen die ersten konkreten und persönlichen Vertragsgespräche zwischen den Verantwortlichen von Borussia Dortmund und der Haaland-Seite stattfinden sollen.

Nachdem es zuletzt Meldungen gegeben hatte, wonach sich der BVB schon in der kommenden Woche zu direkten Gesprächen mit Haaland-Vater Alf-Inge und Starberater Mino Raiola treffen wolle, berichtete "Sport1" nun etwas anderes.

Laut dem Sender soll es das vielleicht vorentscheidende Treffen zur Zukunft des 21-jährigen Top-Stürmers nicht in der nächsten Woche, sondern erst ein paar Tage später zwischen dem 24. und 30. Januar geben. Also in der Zeit, in der die Bundesliga ohnehin ein Wochenende spielfrei hat.

Wie es in dem Medienbericht am Dienstag weiter heißt, wurde dieses mit Hochspannung erwartete Treffen "nun angesetzt".

Haaland und der BVB: Entscheidung soll bis Ende Januar fallen

Um welchen Tag es sich dabei genau handeln soll, ist allerdings weiterhin unbekannt. Auch der genaue Ort des Meetings, an dem neben Haaland senior, und Mino Raiola wohl noch die BVB-Vertreter Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc und Sebastian Kehl teilnehmen sollen, ist bisher noch geheim.

Der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl, hatte zuletzt lediglich öffentlich bestätigt, dass zu "gegebener Zeit" zusammengekommen werden soll.

In dem Bericht ist außerdem die Rede davon, dass dieses für die letzte Januarwoche anberaumte Treffen lediglich der Startschuss für die womöglich zähen Verhandlungen zwischen beiden Seiten werden dürften. Es seien weitere Termine zu erwarten, heißt es.

Eine endgültige Entscheidung, ob es für den Superstar des BVB in Dortmund auch über das Saisonende hinaus weitergehen wird, soll dann spätestens bis Ende Februar gefallen sein. Darin zumindest sind sich alle Quellen derzeit einig.