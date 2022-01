FC Bayern hinterlegt Interesse an Haaland

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Steht BVB-Stürmer Erling Haaland auf der Transferliste des FC Bayern?

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Wasserstandmeldung zum Poker um Erling Haaland von Borussia Dortmund. Nun wurde bekannt, inwieweit der FC Bayern seine Finger im Spiel hat.

Wie die "Sport Bild" berichtet, haben die Verantwortlichen des FC Bayern "grundsätzliches Interesse" an Haaland bei dessen Berater Mino Raiola hinterlegt.

Dem Bericht zufolge hängt das konkrete Einsteigen in den Haaland-Poker maßgeblich mit der Zukunft von Robert Lewandowski zusammen. Der Vertrag des Polen ist noch bis 2023 datiert. Sollten die Münchner mit ihren Starstürmer verlängern, würde sich die Tür bei Haaland wohl endgültig zuschlagen.

Im Sommer könnte Haaland den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und zu einem europäischen Schwergewicht wechseln. Neben Real Madrid, dem FC Barcelona oder Manchester United wird auch immer wieder der FC Bayern als möglicher Abnehmer gehandelt.

Hoeneß: Deshalb ergibt ein Haaland-Transfer keinen Sinn

Ex-Präsident Uli Hoeneß verriet zuletzt, dass die Bayern aber wohl nicht beim Dortmunder Torjäger zuschlagen werden.

"Also eines ist sicher: dass Erling Haaland jeder Mannschaft der Welt gut zu Gesicht stünde. Das ist gar keine Frage. Und wenn wir Robert Lewandowski nicht hätten, Gott sei Dank haben wir ihn, müsste sich der FC Bayern sicher mit Haaland beschäftigen. Aber Robert wird mindestens noch drei, vier Jahre auf so hohem Niveau spielen können", sagte der ehemalige Präsident der Münchner dem "SID": "Und da wäre der FC Bayern ja mit dem Klingelbeutel geschlagen, wenn er Robert fortschicken und um jeden Preis Erling Haaland holen würde."

Auch Hoeneß-Nachfolger Herbert Hainer deutete zuletzt an, dass der FC Bayern auch in Zukunft auf Lewandowski in der Sturmspitze setzen will. "Der Robert weiß, dass ich und alle Verantwortlichen ihn sehr schätzen, das habe ich ihm auch oft genug gesagt. Wir sind so froh, dass wir ihn haben, weil er eine absolute Torgarantie ist, der weltbeste Stürmer", sagte der 67-Jährige der "Bild am Sonntag". "Ich würde mich freuen, wenn er seine Karriere bei uns beenden würde."