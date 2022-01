"Völliger Quatsch": Mölders spricht über 1860-Aus

Avanti/Ralf Poller via www.imago-images.de

Sascha Mölders steht nach seinem Aus bei 1860 München bei der SG Sonnenhof Großaspach unter Vertrag

Nach seiner Vertragsauflösung bei 1860 München heuerte Sascha Möders als spielender Co-Trainer in der Regionalliga bei der SG Sonnenhof Großaspach an. In einem Interview sprach der Kultstürmer über sein Aus in München und seine angeblichen Gewichtsprobleme.

Bereits zwei Wochen vor dem Aus bei 1860 wurde der damalige Kapitän Mölders vom Training freigestellt. Trainer Michael Köllner begründete die Entscheidung mit nicht mehr zufriedenstellenden Leistungen des 36 Jahre alten Stürmers und Fan-Lieblings.

Schnell machten Gerüchte um unzureichende Fitness und eine angebliche Sonderbehandlung Mölders die Runde. Damit räumte er nun auf.

"Die Vorwürfe kamen nicht von Vereinsseite", stellte Mölders klar und ergänzte: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich keine Sonderrechte hatte, nicht alleine entschieden habe: völliger Quatsch! Mich hat das nicht interessiert. Für Außenstehende war mein Abschied sicher komisch, ich musste damit auch erst einmal klarkommen."

Auch die anhaltenden Gewichtsvorwürfe wies Mölders entschieden zurück: "Ich verstehe nicht, wie man darauf kommt. Ich wiege bei 1,85 Metern aktuell 85 Kilo. Mein Body-Mass-Index ist optimal."

Sascha Mölders will sich im Trainergeschäft etablieren

Während seiner Pause habe der Angreifer jeden Tag Läufe absolviert. "Die Leute, die mich sehen, fragen: 'Von welcher Wampe wird bei dir gesprochen?'", führte er weiter aus und betonte: "Ich bin topft, davon können sich gerne alle ein Bild machen."

In Zukunft will sich Mölders im Trainergeschäft etablieren. "Ich trainiere seit zehn Jahren Junioren und Senioren. Ich will voll ins Trainergeschäft einsteigen, alle Scheine machen. Das ist mein Ziel", so der ehemalige Spieler vom FC Augsburg: "Sportlich wollen wir in der Klasse bleiben, das hat Priorität. Ich will mit Toren und vollem Einsatz helfen."