Offiziell! Coman verlängert beim FC Bayern

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Bleibt langfristig beim FC Bayern: Kingsley Coman

Der Tinte ist trocken, die Hängepartie beendet: Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Kingsley Coman nach lang anhaltenden Verhandlungen verlängert.

Nachdem sich die Einigung in den letzten Tagen bereits andeutete, hat der FC Bayern München am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Kingsley Coman offiziell bestätigt. Der französische Nationalspieler hat sein ursprünglich bis 2023 laufendes Arbeitspapier bis 2027 verlängert.

"Ich bin sehr glücklich, denn der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt, und ich weiß, dass wir hier noch viele Möglichkeiten und große Ziele haben. Ich bin nun seit 2015 im Verein - es fühlt sich wie eine große Familie an. Hier ist alles perfekt", sagte der Franzose.

Sportchef Hasan Salihamidzic erklärte: "Wir sind sehr glücklich, dass sich Kingsley Coman mit einem langfristigen Vertrag an den FC Bayern gebunden hat. [...] Unser Ziel ist es, dass der FC Bayern auch in den kommenden Jahren in der europäischen Spitze konkurrenzfähig ist. Mit den Vertragsverlängerungen von Kingsley, von Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben wir dafür ein starkes Fundament gelegt."

Wie viel verdient Coman beim FC Bayern?

"Vereine auf der ganzen Welt suchen Spieler mit den Fähigkeiten von Kingsley Coman. Diese Vertragsverlängerung ist ein erneutes Beispiel, wie attraktiv unser Klub auf internationalem Top-Niveau ist", sagte Vorstandschef Oliver Kahn.

Wie die französische "L'Équipe" vor wenigen Tagen meldete, soll Coman nun in den Kreis der Topverdiener des Rekordmeisters aufsteigen. Offenbar wird der 25-Jährige Offensivspieler künftig ein Gehalt in Höhe von 17 Millionen Euro pro Saison einstreichen.

"Sky" hingegen will erfahren haben, dass es bei "etwas mehr als 15 Millionen Euro inklusive Boni" liegen soll.

FC Bayern: Langer Coman-Poker findet sein Ende

In den vergangenen Monaten ließ der Flügelstürmer die Bayern ordentlich zappeln. Im vergangenen Herbst sah es noch so aus, als wäre ein Abgang des Offensivstars nicht abzuwenden. Der deutsche Rekordmeister wollte nach dem ablösefreien Abgang von David Alaba im vergangenen Sommer in Richtung Real Madrid unbedingt verhindern, dass erneut ein Leistungsträger den Verein ablösefrei verlässt. Dementsprechend gab es nur die Optionen, mit dem 25-Jährigen zu verlängern oder ihn nach der Saison zu verkaufen.

Mehrere Topklubs hatten sich bereits in Stellung gebracht, aber in den vergangenen Monaten gab es dann doch ein Umdenken beim Spieler. Nicht nur die deutliche Gehaltserhöhung, sondern auch Cheftrainer Julian Nagelsmann haben den französischen Nationalspieler wohl von einem Verbleib überzeugen können. Coman schwärmte wiederholt öffentlich vom 34-Jährigen.

Coman, der sich mit dem Siegtreffer im Champions-League-Finale 2020 in den Geschichtsbüchern des Vereins verewigte, fühlt sich offenbar auch innerhalb des Teams sehr wohl und soll auch von der medizinischen Abteilung begeistert sein, die ihn in den letzten Jahren wesentlich stabilisierte. Nun kann der 25-Jährige, der 2015 nach München kam, eine Ära beim FC Bayern prägen.