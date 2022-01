Ablösefreier Chelsea-Star weckt BVB-Interesse

Alexander Galperin via www.imago-images.de

Andreas Christensen (2.v.r) soll das Interesse des BVB geweckt haben

Beim FC Chelsea läuft der Vertrag von Andreas Christensen nach der Saison aus. Ein Umstand, der den dänischen Nationalspieler für zahlreiche Klubs äußerst interessant macht. Neben dem FC Bayern soll nun auch Borussia Dortmund die Fühler nach dem Ex-Gladbacher ausgestreckt haben.

Wie "Bild" und "Sport1" berichten, bemüht sich der BVB um eine Verpflichtung von Christensen. Zuvor ging schon aus einem Bericht des spanischen Portals "fichajes" hervor, dass der Chelsea-Star ein Transferkandidat beim Revierklub ist.

Christensens Arbeitspapier beim FC Chelsea ist nur noch bis zum Ende der Saison datiert. Eine Einigung über eine Verlängerung konnte bislang noch nicht erzielt werden und steht auch wohl nicht mehr bevor. Der Innenverteidiger wäre im Sommer daher ablösefrei zu haben.

Seit seiner Jugend steht Andreas Christensen beim FC Chelsea unter Vertrag. Allerdings fand der Däne erst über Umwege seinen Weg in das Team des englischen Erstligisten. Zwischen 2015 und 2017 war der Abwehrmann an Borussia Mönchengladbach verliehen und sammelte am Niederrhein wichtige Spielpraxis.

Anschließend zog es Christensen zurück an die Stamford Bridge. Sportlicher Höhepunkt war dabei zweifelsfrei der Gewinn der Champions League 2020.

Hat der FC Bayern ein Angebot für Christensen abgegeben?

Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern, Juventus Turin und der FC Barcelona um die Dienste Christensens buhlen. Laut "Diario Gol" soll der 25-Jährige von den Münchnern und den Italienern sogar schon ein Angebot erhalten haben.

Dem weiteren Bericht zufolge muss sich der Skandinavier bald entscheiden und dem FC Chelsea, FC Bayern und Juventus entweder zu-, oder absagen.

Auch Blues-Teammanager Thomas Tuchel hofft auf eine schnelle Entscheidung. "Es liegt nun an ihm", so der Ex-Dortmunder Ende November über das noch nicht unterzeichnete Angebot des FC Chelsea.