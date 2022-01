Schalke erteilt Youngster offenbar Wechselverbot

Revierfoto via www.imago-images.de

Florian Flick (r.) muss wohl beim FC Schalke 04 bleiben

Mit Ahmed Kutucu, der vom türkischen Klub Istanbul Basaksehir bis zum Saisonende an den SV Sandhausen verliehen wurde, läuft bereits ein einstiges Talent des FC Schalke 04 für die Konkurrenz auf. Mit Florian Flick könnte ein weiteres folgen. Jedoch stellen sich die Königsblauen wohl quer.

Laut Informationen der "Bild" denkt Flick über einen Tapetenwechsel nach. Demnach sollen in den kommenden Wochen Gespräche mit den Schalke-Bossen anstehen. Denkbar sei eine Leihe für den Rest der Saison.

Schon im vergangenen Sommer stand Flick vor einem Abschied aus Gelsenkirchen. Angeblich waren der 1. FC Nürnberg, der SV Darmstadt 98 und namentlich nicht genannte Klubs aus Belgien an dem 21 Jahre alten Mittelfeldmann dran. Das Interesse könnte nun neu aufkeimen.

Allerdings wird der FC Schalke 04 Flick im Winter nicht abgeben, das berichtet die "WAZ". So soll Trainer Dimitrios Grammozis viel von der Nachwuchshoffnung halten.

Flick war in der vergangenen Saison ein Teil der jungen Wilden, die sich ihre ersten Meriten im Profifußball verdienten. In der Endphase der Bundesliga-Saison kam er viermal zum Einsatz und erzielte dabei sogar einen Treffer.

Mit dem Transfer von Victor Pálsson geriet Flick aber immer mehr in den Hintergrund. In der aktuellen Zweitligasaison kommt der Youngster zwar auf 13 Einsätze, von Beginn an durfte er aber nur sechs Mal ran.

Auch Kutucu kehrte Schalke bereits den Rücken

Im vergangenen Sommer hatte bereits Ahmed Kutucu den FC Schalke 04 wegen fehlender Perspektive verlassen. Der Stürmer heuerte beim türkischen Klub Basaksehir an. Informationen der "WAZ" zufolge kassierten die Knappen für den Angreifer eine Ablöse in Höhe von 600.000 Euro.

Doch auch in Istanbul bekam Kutucu nur wenig Spielzeit. Für den Meister von 2020 absolvierte er seit Saisonbeginn nur vier Pflichtspiele (ein Tor).

Am Mittwoch verkündete der SV Sandhausen dann das Leihgeschäft. Der 21-Jährige ist der dritte SVS-Zugang in der Winterpause nach Mittelfeldspieler Nils Seufert von der SpVgg Greuther Fürth und Verteidiger Dario Dumic von Twente Enschede.