Was Donyell Malen nun zum Problem werden könnte

Marc Schueler via www.imago-images.de

Spielt seit Sommer für den BVB: Donyell Malen

Donyell Malen von Borussia Dortmund hatte es in den Wochen vor der Winterpause endlich geschafft und seine Kritiker Lügen gestraft. Doch schwanken dennoch die Leistungen des teuren Sommer-Neuzugangs beim BVB erheblich. Einer, der bei Cheftrainer Marco Rose ganz hoch im Kurs steht, könnte Malen nun zum Problem werden.

Wenn er zwischen zwei, wohlgemerkt sehr guten, Optionen wählen müsste, dann steht für Donyell Malen fest: Lieber erzielt der Angreifer das entscheidende Tor für seine Mannschaft als einen Doppelpack in seine persönliche Statistik zu verbuchen.

Der Niederländer, wie er jüngst gegenüber Vereinsmedien nach seiner ersten Bundesliga-Hinrunde betonte, sieht sich als Team-Player. Er arbeite nur für den Erfolg der Mannschaft, nicht für seine eigene Ausbeute - wobei weder das eine noch das andere zunächst sichtbar war.

Bei Donyell Malen geht es langsam aufwärts

Im Ruhrgebiet hat man daher mittlerweile mit gewisser Freude und einer Portion Genugtuung vernommen, dass sich der 30-Millionen-Euro-Einkauf deutlich verbessert hat.

Einerseits präsentierte sich Malen mit zunehmender Eingewöhnung deutlich mannschaftsdienlicher und verinnerlichte vor allem das von seinem Cheftrainer Marco Rose auch öffentlich geforderte Spiel gegen den Ball. Andererseits ließ sich auch endlich seine Torquote sehen: In seinen letzten zehn Hinrunden-Spielen erzielte der vielseitige Angreifer immerhin fünf Tore.

"Donny hat Schritt für Schritt an sich gearbeitet und sich verbessert", wollte auch Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl bereits Ende November erkannt haben. Malen selbst erklärte seine Eingewöhnungszeit für beendet: "Die brauchte auch ich, im Laufe der Saison wurde es aber besser und ich habe mich wohler gefühlt." Der Knoten sollte also geplatzt sein.

BVB-Angreifer Malen vor der Winterpause abgestraft

Doch eine erneut enttäuschende Leistung bei der 2:3-Pleite gegen Hertha BSC vor der Winterpause (sport.de-Note 5,0), bei der wohlgemerkt gleich eine ganze Reihe schwarz-gelber Profis weit weg vom Leistungsvermögen waren, zeigt auch, dass es Donyell Malen noch immer an der nötigen Konstanz mangelt.

Seine eigene Rolle in der Rose-Elf scheint zudem immer noch nicht gefunden. Mal wird er als Linksaußen, mal als Rechtsaußen eingesetzt. Mal darf er offensiver agieren, mal hat er defensivere Aufgaben. Nur äußerst selten bildet er zusammen mit Torjäger Erling Haaland eine Doppelspitze - die er bestens aus seiner erfolgreichen Zeit bei der PSV Eindhoven kennt.

Beim jüngsten 3:2-Sieg zum Rückrundenauftakt gegen Eintracht Frankfurt kam der 22-Jährige schließlich überwiegend über die rechte Seite. Bisweilen agierte Malen unglücklich, traf etwa den Pfosten und rieb sich am Gegenspieler auf (sport.de-Note 3,0).

Für die Tore sorgten letztlich (erneut) andere.

Hazard könnte Malen zum Problem werden

Die Wende gegen Frankfurt brachte ausgerechnet Thorgan Hazard, der wenige Minuten nach Einwechslung traf. Ausgerechnet deshalb, da er ein ähnlicher Spielertyp wie Donyell Malen ist. Der Belgier fühlt sich ebenso auf allen Offensiv-Positionen zu Hause, hat darüber hinaus in den vergangenen Jahren in Sachen Defensiv-Arbeit deutlich zugelegt. Rose traute dem 28-Jährigen aufgrund der zeitweise großen Verletzungssorgen gar die Rolle als Aushilfsverteidiger zu.

Sein Problem der vergangenen Monate: Kurz nach Liga-Start fiel er wochenlang aufgrund von Sprunggelenksproblemen aus, erst Ende Oktober konnte Hazard mal ein Spiel über 90 Minuten bestreiten. Wenig später verpasste er vier Partien wegen einer Corona-Infektion, darunter die Niederlagen gegen Sporting in der Champions League und den FC Bayern in der Bundesliga.

Der erfolgreiche Joker-Einsatz gegen die SGE dürfte nun der Startschuss eines weiteren Angriffs auf die wenigen freien Plätze in der Anfangsformation der Borussia sein. Haaland und Kapitän Marco Reus sind gesetzt, ob in einer 4-3-3-Grundformation oder in einem 4-2-3-1. In Julian Brandt belegte in den vergangenen Wochen ein weiterer formstarker Offensivspieler einen der weiteren Plätze.

Und so hilft Donyell Malen im nunmehr angeheizten Konkurrenzkampf bei Borussia Dortmund vor allem eines: spielentscheidende Tore. Ein solches gelang ihm im BVB-Trikot übrigens bislang lediglich beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Sporting Ende September. Schon damals hofften die Schwarz-Gelben auf den geplatzten Knoten.

Gerrit Kleiböhmer