Nächstes Skandinavien-Juwel im Anflug auf den FC Bayern

MICHAEL CAMPANELLA via www.imago-images.de

Matteo Perez Vinlöf steht im Fokus des FC Bayern

Erst am Mittwoch hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass sich der FC Bayern die Dienste des 15 Jahre alten Toptalents Jonathan Asp Jensen vom dänischen Vertreter FC Midtjylland gesichert hat. Nun steht das nächste Juwel vor einem Transfer zu den Münchnern.

Laut der schwedischen Boulevardzeitung "Aftonbladet" schließt sich auch Matteo Perez Vinlöf von Hammarby IF dem deutschen Rekordmeister an, er soll einen Dreijahresvertrag an der Isar unterschreiben. Demnach wird der Transfer des 16 Jahre alten Linksverteidigers in Kürze bekannt gegeben.

Beim FC Bayern ist Vinlöf zunächst für die U19 eingeplant.

Bei Hammarby IF läuft Vinlöf aktuell für die U17 und die U19 auf. Außerdem bestritt er insgesamt schon sechs Spiele für die schwedische U17-Nationalmannschaft.

Vinlöf ist nach Jonathan Asp Jensen wohl der zweite skandinavische Youngster, der nach München wechselt. Der Däne, der am kommenden Freitag seinen 16. Geburtstag feiert, soll einen Dreijahresvertrag beim FC Bayern unterschreiben.

Für die Dienste des talentierten Mittelfeldspielers müssen die Münchner der "Bild" zufolge tief in die Tasche greifen. Rund 1,2 Millionen Euro erhält Midtjylland demnach für Jensen.

Auch Jensen ist zunächst für die Junioren-Teams eingeplant

Jonathan Asp Jensen ist U16-Nationalspieler Dänemarks, im Klub spielt er längst schon nicht mehr mit Gleichaltrigen. Seit Sommer läuft er für die U19-Mannschaft des Erstligisten aus Herning auf. Der zentrale Mittelfeldspieler, der sich sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achter-Position wohl fühlt, gilt als eines der größten Talente des Landes.

Neben dem FC Bayern sollen zahlreiche weitere internationale Klubs an Jensen interessiert gewesen sein. Jensen dürfte in München genau wie Vinlöf vorerst zunächst für die Junioren-Mannschaften vorgesehen sein.