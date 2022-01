Droht dem FC Bayern der Absturz? Das sagt Sven Ulreich

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Sven Ulreich musste für Manuel Neuer in die Bresche sprigen

Torhüter Sven Ulreich hat sich zu den möglichen negativen Auswirkungen der zahlreichen Corona-Fälle beim FC Bayern auf den Titelkampf der Fußball-Bundesliga geäußert.

Er "glaube und hoffe nicht", dass es an der Tabellenspitze noch einmal spannend werde, sagte Ulreich im "Bild"-Interview. "Wir werden hier weiter alles dafür geben, um einen guten Job zu machen."

Zwar habe der Rekordmeister, dem zuletzt mehrere infizierte Profis fehlte, den Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach verloren. "Aber wenn wir an die Leistungen von 2021 anknüpfen, bin ich sehr sicher, dass wir die Punkte einfahren, die wir für den Titel brauchen", ergänzte Ulreich.

FC Bayern: Sven Ulreich mahnt zu "Vorsicht"

Es sei im Hinblick auf weitere Corona-Infektionen aber "Vorsicht geboten", so der 33 Jahre alte Keeper.

Ulreich erklärte: "Ich bin ohnehin zurückhaltend, was Kontakte angeht, aber natürlich achtet man immer darauf, in gewissen Situationen noch vorsichtiger zu werden. Auch in der Kabine sind die Maßnahmen nochmal verschärft worden. Wir sind ja alle daran interessiert, dass die Bundesliga weiterlaufen kann, dass wir die Saison zu Ende spielen können."

Die ersten Tage nach der kurzen Winterpause seien wegen der Corona-Situation beim FC Bayern "natürlich schwierig" gewesen, schilderte Ulreich. "Wir hatten im Urlaub schon ein paar Infos bekommen, dann wurde der Trainingsstart verschoben. Da macht man sich natürlich ab einem gewissen Punkt Gedanken, wie viele Spieler ausfallen werden."

Manuel Neuer als Feldspieler? Sven Ulreich kommentiert Gedankenspiele

Eine Option als Feldspieler gegen Gladbach wäre nach Ansicht vieler Experten sogar Manuel Neuer gewesen, hätte der Nationaltorhüter die Partie nicht wegen seines positiven Corona-Tests ebenfalls verpasst.

Ulreich reagierte mit einem Augenzwinkern auf solche Gedankenspiele: "Manu ist in meinen Augen fußballerisch der beste Torhüter der Welt, theoretisch könnte er auch im Feld spielen. Die nötige Physis hätte er, und von seiner fußballerischen Klasse her würde er das sicher hinbekommen."

Gegen Gladbach hätte der FC Bayern laut Ulreich mit Neuer eine "interessante Aufstellung basteln können - ich im Tor und er auf der Sechs oder so ... "

Ein Karriere-Ende beim vertraglich noch bis 2023 gebundenen Stammkeeper ist Ulreich zufolge nicht in Sicht. "Warum sollte er ans Aufhören denken? Ich sehe ihn ständig im Training, er ist topfit. Er hat eine enorme Qualität, die er jede Woche abruft. Ich denke, er kann noch einige Jahre spielen."

Sven Ulreich: Beim HSV hat "vieles nicht gepasst"

Seine eigene Zukunft beim FC Bayern ließ Ulreich angesichts seines auslaufenden Vertrags offen. "Ich habe noch nicht mit Bayern gesprochen, wie es ab Sommer weitergeht. Aber ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen machen werden. Ich lasse das auf mich zukommen."

Er sei "in einem Alter, wo man nicht mehr allzu viele Experimente macht. Deswegen ist bei mir die Priorität, mit Bayern zu sprechen. Dann werden wir schauen, was der Plan ist. Sonst muss ich mir andere Gedanken machen, aber damit beschäftige ich mich jetzt noch nicht."

Bei seinem kurzen Gastspiel beim Hamburger SV in der vergangenen Saison habe "vieles nicht gepasst. Sei es im Klub, in der Mannschaft, natürlich auch bei mir", sagte Ulreich. "Aber ich wünsche dem HSV nur das Beste und hoffe, dass sie dieses Jahr den Sprung nach oben schaffen. Der Verein hat es verdient."