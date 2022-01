BVB-Profi Brandt erklärt Leistungskrise aus dem Vorjahr

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Profi Julian Brandt konnte sich in den vergangenen Monaten steigern

Nach einer schwachen Vorsaison zeigt die Formkurve von BVB-Profi Julian Brandt inzwischen wieder nach oben. Laut dem Mittelfeldspieler hängt die Leistungssteigerung auch mit Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose zusammen.

Julian Brandt gehört bei den Schwarz-Gelben zum Stammpersonal, doch das war nicht immer so. In der vergangenen Saison durchlebte der 25-Jährige die wahrscheinlich größte Krise seiner Karriere. Als Konsequenz blieb Brandt in der Nationalmannschaft außen vor und wurde nicht für die Europameisterschaft 2021 berücksichtigt.

"Es gab nicht einen großen Punkt, eher viele kleine Aspekte. Mir hat es sehr zu schaffen gemacht, dass die Saison mehr oder weniger mit Geisterspielen absolviert wurde", versuchte Brandt seinen Leistungsabfall im Vorjahr gegenüber den "Ruhr Nachrichten" zu erklären.

Darüber hinaus habe es "natürlich auch noch andere Dinge, die mit mir persönlich zu tun haben" gegeben, betonte der BVB-Profi. "Ich kam nicht in einen Flow, ich hatte mit mir selbst zu kämpfen. Und wenn du erst mal in einem Loch bist, ist es nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Dann gab es noch den Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic. Es gab verschiedene Sachen, die am Ende nicht gepasst haben", fügte Brandt an. Seine Leistungskrise sei "hart" gewesen.

Brandt: Rose hat "ein sehr gutes Gefühl" für alle Spieler

Unter Marco Rose machte der Offensivspieler im vergangenen halben Jahr wieder einen Schritt nach vorne. So hat Brandt in dieser Saison bereits 21 Pflichtspiele für den BVB absolviert.

"Marco Rose gibt mir zum einen ein extremes Vertrauen und zum anderen fordert er enorm viel von mir. Er hat eine sehr hohe Erwartungshaltung. Wir haben oft unter vier Augen miteinander gesprochen. Er hat mich oft auch kritisiert, aber immer auf eine respektvolle und verständliche Art und Weise", lobte der ehemalige Leverkusener die Arbeit des neuen Dortmunder Cheftrainers.

Rose habe "ein sehr gutes Gefühl" für alle Spieler, sagte Brandt. "Er kann Situationen gut einschätzen, und du hast immer das Gefühl, er steht schützend vor dir. Auch wenn du mal einen Fehler machst. Ich halte sehr viel von ihm als Trainer", erklärte die Nummer 19 der Borussia.

Brandt kann Kritik am BVB nur teilweise nachvollziehen

Während Brandt mit dem BVB in der Champions League bereits in der Gruppenphase ausgeschieden ist, liegen die Westfalen im DFB-Pokal sowie in der Bundesliga im Soll, wenngleich der Rückstand auf den FC Bayern derzeit sechs Punkte beträgt.

Dass der BVB immer wieder Kritik von außen erhält, versteht Brandt nur teilweise. "Im DFB-Pokal sind wir weiter dabei, das ist okay. Was die Champions League angeht, war die Kritik berechtigt, weil es unser Anspruch sein muss, die Gruppe zu überstehen. In der Bundesliga standen wir von der Punktzahl zur Winterpause ordentlich da – und trotzdem wäre mehr möglich gewesen", so der gebürtige Bremer.

Zudem fügte Brandt an: "Manchmal habe ich aber das Gefühl – und das nicht nur in Dortmund, sondern in ganz Deutschland -, dass von uns erwartet wird, dass wir es jetzt endlich mal packen, dass wir bis zum letzten Spieltag einen Titelkampf liefern. Das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt."