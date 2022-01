Bericht: Bayern-Star fehlt gegen den 1. FC Köln

Markus Fischer via www.imago-images.de

Kingsley Coman (l.) fehlt dem FC Bayern wohl gegen den 1. FC Köln

Kingsley Coman vom FC Bayern München arbeitet nach einem Muskelfaserriss sowie einer Corona-Infektion aktuell an seinem Comeback. Für einen Einsatz gegen den 1. FC Köln wird es allerdings wohl noch nicht reichen.

Wie "Bild" berichtet, wird der Franzose erst Anfang nächster Woche erste Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können. Momentan befindet sich der 25-Jährige im Aufbau-Training und arbeitete am Donnerstagvormittag gemeinsam mit Reha-Coach Simon Martinello an seiner Rückkehr.

Auch in dieser Saison wird der Flügelspieler immer wieder ausgebremst. So musste Coman zunächst mit einer Wadenverletzung passen, bevor er sich im vergangenen Herbst einer Operation am Herzen unterziehen musste. Am Ende der Hinrunde zog sich der Tempodribbler einen Muskelfaserriss zu. Zu allem Überfluss infizierte sich Coman in der Winterpause noch mit dem Coronavirus.

FC Bayern setzt auf Coman

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit zählt der Rechtsaußen beim FC Bayern eindeutig zum Stammpersonal. Erst am Mittwoch verlängerten die Münchner den Vertrag des Nationalspielers langfristig bis 2027.

"Ich bin nun seit 2015 im Verein - es fühlt sich wie eine große Familie an. Hier ist alles perfekt. Meine besten Jahre als Fußballer liegen noch vor mir, und ich bin froh, dass ich sie beim FC Bayern verbringen werde", verkündete Coman nach der Bekanntgabe und fügte an: "Mein größtes Ziel ist der erneute Gewinn der Champions League - und diesmal dann bitte gemeinsam mit unseren Fans."

2020 avancierte Coman mit seinem Siegtreffer im Königsklassen-Finale gegen Paris Saint-Germain zum Münchner Helden. Trainer Julian Nagelsmann hält große Stücke auf den Offensivspieler. "Er ist in meinen Augen einer der Top-Flügelspieler auf diesem Planeten", lobte der 34-Jährige den Bayern-Star im vergangenen Oktober.

Im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) muss Nagelsmann aber wohl noch auf Coman verzichten.