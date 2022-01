Neururer sieht HSV und Schalke schon unter Druck

Markus Endberg via www.imago-images.de

Äußert sich zu den Aufstiegschancen von HSV und FC Schalke 04: Peter Neururer

Nach Ansicht des früheren Bundesliga-Trainers Peter Neururer stehen der Hamburger SV und der FC Schalke 04 im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga bereits jetzt unter immensem Druck.

"Der HSV ist zum Siegen verdammt", sagte Neururer gegenüber "Bild". Die Rothosen belegen zwar punktgleich mit dem FC Schalke 04 Relegationsplatz drei, haben auf Tabellenführer FC St. Pauli und den Zweiten Darmstadt 98 aber schon fünf Punkte Rückstand.

"Wichtig für Hamburg und Co. ist es, dass erstens Pauli oder Darmstadt einbrechen. Und zweitens, dass sich die Verfolger keine Schwächephase mehr wie in der Hinserie erlauben", sagte Neururer, der in seiner Trainer-Karriere reichlich Erfahrung in der zweithöchsten deutschen Spielklasse sammelte.

Der heute 66-Jährige stand dort unter anderem auf Schalke, beim VfL Bochum, beim MSV Duisburg sowie bei Hannover 96 in insgesamt 320 Zweitligapartien an der Seitenlinie.

Peter Neururer: "Ich denke, 65 Zähler muss man holen"

Obwohl seit Einführung der Dreipunkte-Regel 1995 im Schnitt 61 Punkte für den Aufstieg reichten, müssen der HSV, Schalke und die restlichen Erstliga-Anwärter laut Neururer in dieser Saison eine bessere Ausbeute vorweisen, um den Sprung nach oben zu schaffen.

"Ich denke, 65 Zähler muss man schon holen, um hochzugehen", sagte das heutige Vorstandsmitglied des Regionallisten Wuppertaler SV.

Sowohl der HSV als auch Schalke hatten sich im ersten Saison-Halbjahr einige Wackler geleistet. Die Hanseaten kamen in neun Partien nicht über ein Unentschieden hinaus. Schalke verlor bereits sechs Spiele.

So starten HSV und FC Schalke 04 ins Jahr 2022

Während der HSV zum Jahresauftakt am Freitag (18:30 Uhr) auf Dynamo Dresden trifft und vorlegen kann beziehungsweise muss, duelliert sich Schalke am Sonntag (13:30 Uhr) mit Holstein Kiel.

Die Blicke der beiden Traditionsklubs gehen aber natürlich auch zum Top-Duo der Liga: St. Pauli empfängt Erzgebirge Aue, Darmstadt den Karlsruher SC.