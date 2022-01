Schlotterbeck beim FC Bayern nicht die erste Wahl

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Nico Schlotterbeck (l.) wird als Kandidat beim FC Bayern gehandelt

Vor dem Auswärtsspiel beim BVB am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) bestimmt Nationalspieler Nico Schlotterbeck weiter die Schlagzeilen beim SC Freiburg. Und das, obwohl er selbst aufgrund seiner Corona-Quarantäne gegen Borussia Dortmund gar nicht mitspielen kann. Grund sind die anhaltenden Transfergerüchte um den Innenverteidiger.

Nach zuletzt herausragenden Leistungen für die Breisgauer wird Schlotterbeck schon seit Wochen mit deutschen und ausländischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Selbst der spanische Rekordmeister Real Madrid soll den 22-Jährigen ins Visier genommen haben und die sportliche Entwicklung des Abwehrmanns genau beobachten.

Die Spekulationen um das Interesse des FC Bayern sollen derweil weniger heiß sein, als zuletzt noch vermutet. Wie es im Podcast "Bayern-Insider" von "Bild"-Fußballchef Christian Falk heißt, sollen die Münchner nicht vollends von der Personalie Nico Schlotterbeck überzeugt sein.

Der 1,91-m-Hüne habe zwar mit starken Performances in der Innenverteidigung in Freiburg mächtig Eindruck geschunden und sich somit auch seine Nominierung in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft verdient. Allerdings ist er den Kaderplanern des FC Bayern offensichtlich nicht flexibel genug, was seine Spielposition anbelangt.

Schlotterbeck-Abschied vom SC Freiburg im Sommer wahrscheinlich

In dem Podcast ist vielmehr die Rede davon, dass der Rekordmeister im Defensivbereich auf der Suche nach einem polyvalenten Spielertypen sei. Im Idealfall soll er sowohl die Innenverteidiger- als auch die defensive Mittelfeld-Position bekleiden können. Es gehe um den "Spielertyp Javi Martínez", heißt es weiter.

Dass Schlotterbeck den SC Freiburg im Sommer, ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrags, verlassen wird, soll hingegen wahrscheinlich sein. In der Bundesliga gilt auch der Freiburger Gegner vom Freitag, der Tabellenzweite Borussia Dortmund, als ernsthaft interessiert.

Der Linksfuß fühle sich bereit für den nächsten Karriereschritt, nachdem er in der Bundesliga bisher 50 Partien für den SC Freiburg sowie in der letzten Saison auf Leihbasis für den 1. FC Union Berlin bestritten hatte.