Bericht: FC Bayern schnappt sich das nächste Mega-Talent

Tim Bischof könnte von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern wechseln

Die Scouting- und Nachwuchsabteilung des FC Bayern bestimmt derzeit die Schlagzeilen rund um den deutschen Meister fast so wie die Bundesliga-Profis. Nachdem der Rekordmeister übereinstimmenden Medienberichten zufolge erst am Mittwoch den millionenschweren Deal mit dem 15-jährigen Jonathan Asp Jensen eingetütet hatte, wird nun ein weiteres Mega-Talent bei den Münchnern gehandelt.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler Tom Bischof soll im kommenden Sommer an den FC Bayern Campus wechseln und dort seine bisher beeindruckende fußballerische Entwicklung weiter fortsetzen. So zumindest heißt es in einem Beitrag des "Bild"-Redakteurs Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern-Insider".

Der 16-Jährige durchläuft derzeit noch die Jugendakademie der TSG 1899 Hoffenheim, kam in dieser Saison schon häufig in der U19-Bundesliga-Mannschaft der Kraichgauer zum Einsatz.

Laut dem Bericht will die TSG allerdings um ihr Juwel kämpfen und sich noch für eine Vertragsverlängerung des Mittelfeldspielers in Hoffenheim einsetzen. Das laufende Arbeitspapier Bischofs läuft im Sommer aus.

Das Top-Talent soll aber mit der Perspektive im Klub gehalten werden, schon bald auch im Profi-Kader unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß Berücksichtigung zu finden. Der TSG-Coach hatte in den vergangenen Monaten gleich mehrere Eigengewächse des Klubs in den Lizenzspielerkader eingebaut.

Der Erfolg gibt Hoeneß und seinem Trainerteam auf ganzer Linie Recht: Hoffenheim rangiert nach 18 gespielten Bundesliga-Partien aktuell auf Platz drei hinter dem FC Bayern und dem BVB.

FC Bayern wohl an weiterem 16-Jährigen dran

Tom Bischof hat in acht Einsätzen in der A-Jugend-Bundesliga Südwest für 1899 Hoffenheim bereits vier Tore erzielt und zeigte sich auch im Dress der deutschen Junioren-Nationalmannschaft bereits treffsicher. Für die U17-Auswahl des DFB markierte er in drei Einsätzen in der EM-Qualifikation drei Treffer.

Neben dem gebürtigen Aschaffenburger Bischof sorgte der FC Bayern jüngst auch noch mit einem weiteren Gerücht über einen Teenager für Furore: Auch der 16-jährige Matteo Perez Vinlöf von Hammarby IF soll nämlich an den FC Bayern Campus wechseln.