Patrick Ittrich muss wegen muskulärer Probleme pausieren

Schiedsrichter Patrick Ittrich fällt für die Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr/Sky) wegen muskulärer Probleme an der Wade kurzfristig aus.

Das teilte der 43-Jährige per Twitter mit. Die Leitung der Begegnung des Tabellen-15. gegen den -Neunten übernimmt Daniel Schlager.