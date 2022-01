Letzter Bayern-Star nach Corona-Infektion zurück

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Lucas Hernández ist zurück im Training des FC Bayern

Die kurze Winterpause hatte dem FC Bayern gehörig zu schaffen gemacht. Gleich neun Profis kehrten mit Corona-Infektionen zurück und mussten in Isolation. Während einige gegen den 1. FC Köln ihr Comeback feiern konnten, ging es für Lucas Hernández erst am Sonntag zurück auf den Trainingsplatz.

Der Franzose absolvierte am Vormittag erstmals nach seiner Isolation aufgrund eines positiven Corona-Tests wieder eine Übungseinheit des FC Bayern. Das gaben die Münchner bekannt.

Lucas Hernández machte das Aufwärmen sowie einige Passübungen zusammen mit den Bayern-Profis mit, die am Samstag beim 4:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln nicht zum Einsatz gekommen waren. Anschließend machte der 25-Jährige mit individuellem Training weiter.

Lucas #Hernández ist zurück im Training! 💪



Nachdem er das Aufwärmen und einige Passübungen beim Spielersatztraining mitmachte, trainierte unsere Nummer 2️⃣1️⃣ anschließend individuell weiter.



ℹ️: https://t.co/s6Q7WSZAcU#MiaSanMia #FCBayern @LucasHernandez — FC Bayern München (@FCBayern) 16. Januar 2022

Der Abwehrspieler zählt in dieser Saison zu den Stützen im Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann. 14 Startelfeinsätze konnte Hernández bis zur Winterpause in der Bundesliga verzeichnen. Zu Saisonbeginn hatte er drei Partien aufgrund eines Meniskussrisses verpasst.

Bereits am Mittwoch hatte Nagelsmann sechs Rückkehrer auf dem Trainingsplatz begrüßen können. So konnten sich Manuel Neuer, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Omar Richards und Tanguy Nianzou auf das Punktspiel gegen Köln vorbereiten. Das Sextett war zuvor wegen positiver Corona-Tests ebenfalls geschlossen in Isolation. Zuvor hatten die ebenfalls positiv getesteten Kingsley Coman und Corentin Tolisso hatten die Quarantäne verlassen.

Mit der Rückkehr von Lucas Hernández hat Julian Nagelsmann nun alle Spieler wieder beisammen, die zuvor aufgrund positiver Tests passen müssten. Am kommenden 20. Spieltag der Bundesliga reisen die Münchner zu Hertha BSC (23.01., 17:30 Uhr). Linksverteidiger Alphonso Davies wird nach Herzmuskelentzündung nicht eingreifen können. Leon Goretzka und Kingsley Coman befinden sich im Aufbautraining.