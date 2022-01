Kohler warnt BVB wegen Haaland - Bundesliga hat "Problem"

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Warnt den BVB wegen der Unruhe um Erling Haaland: Jürgen Kohler

Jürgen Kohler sieht im Dauerthema Erling Haaland eine ernste Gefahr für Borussia Dortmund. Die BVB-Ikone rechnet zudem fest mit einem Abgang des norwegischen Top-Stürmers.

Haaland habe mit seinem aufsehenerregenden Interview nach dem 5:1-Kantersieg des BVB gegen den SC Freiburg am Freitag für "viel Wirbel gesorgt", konstatierte Kohler in einer "kicker"-Kolumne. "Nach diesen Aussagen und der Reaktion von Hans-Joachim Watzke rechne ich damit, dass der Norweger im Sommer weg sein wird. So etwas sagst du als Spieler nur, wenn deine Entscheidung schon gefallen ist."

Haaland hatte unmittelbar nach der Partie die BVB-Bosse attackiert. "Der Verein versucht, Druck auf mich auszuüben, mich in eine Entscheidung zu drängen. Ich will eigentlich nur Fußball spielen, aber sie drängen mich zu einer Entscheidung über meine Zukunft", sagte der 21-Jährige gegenüber dem norwegischen TV-Sender "Viaplay".

"Wir setzen Erling überhaupt nicht unter Druck. Es gibt aktuell weder Gespräche noch Termine, daher kann ich das nicht nachvollziehen", reagierte Klub-Chef Watzke im Gespräch mit den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" auf die Aussagen.

"BVB-Fans feinfühlig und empfindlich"

Haaland habe in der aktuellen Situation "viel zu verlieren", erklärte Kohler weiter. "Die BVB-Fans sind feinfühlig und empfindlich, wenn du sie verprellst, wird es schwer – egal, wie viele Tore du schießt." Er kenne zwar die Details im Vertrag des Torjägers nicht, so Kohler, er finde aber grundsätzlich: "Reisende soll man nicht aufhalten, jeder ist ersetzbar."

Der Dortmunder Fußballgott warnte: "Je länger das Thema köchelt, desto mehr könnte es die Dortmunder Mannschaft beschäftigen – erst recht, wenn Spiele verloren gehen."

"Spannend" sei die Frage, wo Haaland zukünftig seine Fußballschuhe schnürt, ergänzte Kohler. "Ich glaube, dass er in Spanien besser aufgehoben wäre als in England. Er braucht für sein Spiel Räume und Freiheiten, die er in der harten, schnellen Premier League selten bekommt. Aber sind die spanischen Topklubs Real oder Barca in der Lage, einen Haaland-Transfer zu bezahlen?"

FC Bayern, BVB und dann lange nichts? Jürgen Kohler sieht "Problem"

Mit Blick auf die Bundesliga malte Kohler in seinem Beitrag für das Fachmagazin ein düsteres Bild: "Die Pandemie hat auch den Sport im Griff, durch eine Infektion oder Isolation sind viele Profis aus dem Rhythmus, dazu die (fast) leeren Stadien. Ich beneide die Jungs nicht, unter diesen Umständen spielen zu müssen."

Die Qualität in der höchsten deutschen Spielklasse habe "insgesamt nachgelassen", wetterte der 56-Jährige.

"Es gibt kaum herausragende Unterschiedsspieler und zu viel Einheitsbrei" - laut Kohler ein "Problem" für die Liga. "Ohne Bayern – und mit Abstrichen den BVB – würde der deutsche Fußball im internationalen Vergleich ganz schlecht aussehen", resümierte der Weltmeister von 1990.