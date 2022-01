Bayern-Stars machen sich für Lewandowski und Neuer stark

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Erfolgsgaranten des FC Bayern: Manuel Neuer und Robert Lewandowski

Am Montagabend stehen Robert Lewandowski und Manuel Neuer vom FC Bayern bei den "The Best FIFA Football Awards" zur Wahl. Ihre Münchner Teamkollegen glauben ebenso wie Trainer Julian Nagelsmann fest an die beiden Weltstars.

Dafür, dass Profi-Fußballer gerne darüber sprechen, sich allein in den Dienst der Mannschaft zu stellen, werden ziemlich viele individuelle Preise verliehen.

Der "Ballon d'Or" zum Beispiel, den die französische Fachzeitung "France Football" vergibt und den früher der beste Fußballer Europas und später zwischenzeitlich der Weltfußballer bekam.

Diese beiden Preise werden längst bei eigenen Feierstunden der UEFA beziehungsweise der FIFA vergeben. Dazu kommen etliche weitere Auszeichnungen aus mehreren Ländern - mit abnehmender Strahlkraft.

Nun ist die FIFA (ab 19 Uhr) wieder dran - und wieder könnte der dem Namen nach bedeutendste Fußball-Preis in die Bundesliga gehen.

Titelverteidiger Robert Lewandowski vom FC Bayern gehört mit Lionel Messi (Paris Saint-Germain) und Mohamed Salah (FC Liverpool) zu den Finalisten der Wahl von Spielern, Trainern, Journalisten und Fans. Bei der Vergabe des Goldenen Balls Ende November hatte der Bayern-Torjäger gegen Messi noch das Nachsehen gehabt.

FC Bayern: Nagelsmann, Gnabry und Pavard setzen auf Lewandowski

"Von uns Spielern hat er den Segen, dass er gewinnt", witzelte Bayerns Nationaltorwart Manuel Neuer, der für die Wahl zum Welttorhüter nominiert ist. Trainer Julian Nagelsmann sagte über Lewandowski: "Hoffentlich gewinnt er den verdienten Titel."

Auch Serge Gnabry drückt seinen Teamkollegen fest die Daumen. "Ich wünsche beiden, dass sie die Titel gewinnen. Sie waren beide sehr konstant in den letzten Jahren auf einem Level, auf dem sonst kein anderer gespielt hat auf ihrer Position. Deshalb haben sie es verdient", wurde der Flügelstürmer auf der Bayern-Homepage zitiert.

Benjamin Pavard sieht es ähnlich: "Einfach, weil beide große Spieler sind, Legenden. Das zeigen sie jeden Tag. Es ist eine große Freude, mit solchen Spielern zusammenzuspielen. Ich hoffe mit ganzem Herzen, dass sie ihren Titel gewinnen."

Mit Vorhersagen ist es bei Fußball-Preisen allerdings schwierig, oder inzwischen schwieriger. In den 2010er-Jahren waren Messi und sein Dauerrivale Cristiano Ronaldo bei allen möglichen Wahlen mit ganz wenigen Ausnahmen mehr oder weniger gesetzt. An Lewandowski hatte im Vorjahr nach dem Triple-Triumph der Bayern aber kein Weg vorbei geführt.

In der Saison 2020/21 gewannen die Münchner die Meisterschaft, Lewandowski verbesserte dabei den Uralt-Torrekord von Gerd Müller.