Pavard formuliert große Ziele: "Beste Team der Welt"

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

Banjamin Pavard durfte in Köln als Innenverteidiger für den FC Bayern ran

Benjamin Pavard fliegt beim FC Bayern häufig etwas unter dem Radar. Die großen Schlagzeilen bei den Münchnern schreiben zumeist andere. Der Weltmeister ist beim Bundesliga-Tabellenführer dennoch seit zweieinhalb Jahren eine feste Größe. Umso größer ist das Selbstvertrauen des Defensivspielers.

Pavard blickte jüngst auf ein besonderes Jubiläum zurück: Nach zweieinhalb Jahren im Verein hat er bereits 100 Pflichtspiele für den FC Bayern absolviert und in dieser Zeit zudem alle großen Titel gewonnen.

"In so einem großen Verein 100 Spiele bestritten zu haben, erfüllt mich wirklich mit großem Stolz", meinte der 25-Jährige im Gespräch mit dem französischen TV-Sender "Telefoot".

Pavard kommt beim FC Bayern zumeist als Rechtsverteidiger zum Einsatz, spielt aber am allerliebsten im defensiven Zentrum als Innenverteidiger. Nach den krankheitsbedingten Ausfällen seiner Landsleute Lucas Hernández und Dayot Upamecano erhielt er zuletzt zweimal die Bewährungschance von Cheftrainer Julian Nagelsmann im Abwehrzentrum.

Zumindest beim glatten 4:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln am letzten Samstag füllte er seine Rolle dabei sehr gut aus (sport.de-Note 2,0).

Mit großer Vorfreude blickt Pavard schon auf die kommenden Europapokal-Abende der Bayern in der Champions League. Mit seinem Team nach 2020 erneut den Henkelpott nach München zu holen, sei für ihn wie auch seine Teamkollegen das ausgegebene Ziel.

"Bayern München ist der beste deutsche Klub, und hat den Anspruch, Trophäen zu gewinnen. Auch die Champions League. Ich hoffe, dass wir am Ende des Jahres zeigen können, dass wir das beste Team der Welt sind", meinte der französische Nationalspieler mit großem Ehrgeiz.

Pavard selbstbewusst: "Wir sind Bayern München!"

Pavard betonte, dass sich deine Mannschaft für keinem Kontrahenten auf dem Kontinent zu fürchten brauche: "Wir sind Bayern München, eines der besten Teams der Welt. Wir haben keine Angst vor Real, keine Angst vor Paris", so Pavard, der selbst bisher 21 Spiele in der Champions League bestritten hat.

In der Königsklasse geht es für die Münchner am 16. Februar mit dem Achtelfinal-Hinspiel bei Red Bull Salzburg weiter.

Auch die Bedeutung Pavards in der französischen Nationalmannschaft wurde vor allem in der französischen Öffentlichkeit in den letzten Jahren immer wieder relativiert und hinterfragt.

Der Bayern-Star selbst erklärte, dass er gelernt habe, gelassen mit dieser Bewertung umzugehen und weitaus mehr als nur ein Mitläufer sei: "Ich bin seit dreieinhalb Jahren als Nationalspieler dabei. Ich habe 42 Spiele für Frankreich bestritten und daher meine eigene Meinung: Man kann schon sagen, dass ich zu den Führungskräften gehöre."

Bei der erfolgreichen Weltmeisterschaft 2018 in Russland hatte Pavard sechs Spiele für Frankreich von Beginn an bestritten.