Bericht: Bellingham ganz oben auf Rangnicks Wunschliste

Jude Bellingham ist beim BVB absolut gesetzt

Ralf Rangnick kommt als Teammanager bei Manchester United einfach nicht richtig in Tritt. Nur eines der letzten vier Spiele konnte der Deutsche mit den Red Devils gewinnen, die kritischen Stimmen um den 63-Jährigen werden immer lauter. Noch in der laufenden Transferphase wünscht sich Rangnick Verstärkungen für sein Team. Neben Amadou Haidara von Bundesligist RB Leipzig wird jetzt auch Jude Bellingham vom BVB immer heißer gehandelt.

Laut einem Bericht von "The Athletic" soll der Star von Borussia Dortmund ganz oben auf der Wunschliste des ManUnited-Coaches stehen, der besonders im Mittelfeld deutlichen Verbesserungsbedarf sieht.

Bellingham wurde in den letzten Wochen immer wieder auf der Insel bei Top-Teams aus der Premier League gehandelt, nachdem er beim BVB in den letzten eineinhalb Jahren eine steile Karriere hingelegt hatte.

Als 18-Jähriger ist er aus dem Mittelfeld der Schwarz-Gelben kaum noch wegzudenken. In 17 der 19 Saisonspiele in der Bundesliga stand der englische Nationalspieler in der Startelf, erzielte dabei drei Treffer.

Nur Kapitän Marco Reus stand beim BVB von den Feldspielern noch länger auf dem Feld als Bellingham, der in seinen jungen Jahren schon sehr abgeklärt und konstant aufspielt und bei den Dortmundern auch kämpferisch zumeist einer der stärksten Spieler ist.

Zakaria wohl kein Thema mehr bei ManUnited

Genau diese Attribute wurden bei Manchester United in den letzten Wochen seit dem Amtsantritt Rangnicks immer wieder vermisst. Das Ensemble um Superstar Cristiano Ronaldo wirkt nicht ausbalanciert, harmoniert in zu vielen Phasen einer Partie nicht richtig.

Bisher ist es dem deutschen Teammanager noch nicht gelungen, aus dem herausragend besetzten Kader eine funktionierende Einheit zu formen.

Manchester United rangiert nach 20 Partien in der Premier League nur auf dem siebten Tabellenplatz und läuft Gefahr, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen, dem Minimalziel des englischen Rekordmeisters.

Der BVB hatte in den letzten Monaten bereits klargemacht, seinen vermutlich talentiertesten Mittelfeldspieler keinesfalls ziehenlassen zu wollen. Bellingham besitzt bei den Westfalen noch einen langfristigen Vertrag bis 2025.

Kein Thema mehr bei Manchester United soll hingegen Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach sein. Der Schweizer soll die Klub-Verantwortlichen nicht nachhaltig überzeugt haben.