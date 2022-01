Einstiger Derbyheld heiß auf den BVB: "Etwas Besonderes!"

CB via www.imago-images.de

Guido Burgstaller trifft mit dem FC St. Pauli auf den BVB

Guido Burgstaller hat beim FC St. Pauli zurück zu seiner Topform gefunden und den Kiezklub auf Platz eins in der 2. Bundesliga geballert. Am Dienstagabend will er im DFB-Pokal dem alten Rivalen Borussia Dortmund in die Suppe spucken. Als ehemaliger Stürmer des FC Schalke 04 bleiben die Duelle mit dem BVB etwas besonderes für den Torjäger.

Allzu hoch hängen will Burgstaller die Bedeutung des Kontrahenten für sich aber nicht, wie er im Vorfeld im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" verriet: "Ich will gegen jede andere Mannschaft gewinnen und natürlich auch gegen Dortmund. [...] Das 4:4 damals im Revierderby wird ja wohl jeder mitbekommen haben – es war eines der wichtigsten Spiele meiner Karriere."

Das angesprochene Revierduell vom 25. November 2017 ging als eines der spektakulärsten Derbys zwischen dem BVB und dem FC Schalke überhaupt in die Fußball-Geschichte ein. Bis zur 60. Minute hatte der BVB zu Hause mit 4:0 in Front gelegen, ehe Burgstaller der 1:4-Anschlusstreffer gelang und Königsblau in der Nachspielzeit durch Naldo noch den umjubelten Ausgleich erzielte.

Es war in sieben Derby-Einsätzen für den FC Schalke übrigens das einzige Tor von Guido Burgstaller, der mit den knappen aber immerhin zweimal gegen die Schwarz-Gelben gewinnen konnte.

Mittlerweile ist Guido Burgstaller 32 Jahre alt und peilt mit seinem aktuellen Klub aus Hamburg die Rückkehr in die Bundesliga an. "Ich fühle mich hier sehr wohl und habe mich von Beginn an gut aufgenommen gefühlt. Ich hatte auch meine schwierige Zeit am Anfang mit meiner Verletzung. Aber ja: Es passt", meinte der Österreicher.

Burgstaller vor BVB-Duell: "Es ist etwas Besonderes"

Burgstaller hat in der laufenden Spielzeit bereits 14 Tore in 19 Spielen geschossen und führt die Torschützenliste in der 2. Bundesliga damit an. Auch im DFB-Pokal hat der Mittelstürmer schon zweimal genetzt und will diesen Lauf am Dienstagabend im heimischen Millerntorstadion auch gegen den übermächtigen BVB fortsetzen.

"Dass Dortmund Favorit ist, darüber müssen wir nicht diskutieren. Wir werden trotzdem versuchen, unseren Fußball zu spielen und nicht ängstlich sein. Das ist ein Bonusspiel für uns und dann gucken wir, was am Ende der 90 oder 120 Minuten dabei rumkommt. Es ist etwas Besonderes für uns, keine Frage", gab der 25-malige Nationalspieler Österreichs zu.