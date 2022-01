Werner äußert sich zu Bundesliga-Gerüchten

Mark Pain via www.imago-images.de

Timo Werner spielt seit vorletztem Jahr für den FC Chelsea

In den vergangenen Monaten wurde der deutsche Nationalspieler Timo Werner immer wieder mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Der BVB soll ein potenzieller Abnehmer für den Stürmer des FC Chelsea sein, auch Gerüchte im Zusammenhang mit dem FC Bayern flammen immer wieder auf. Jetzt hat sich Werner selbst zu den Spekulationen um seine Person geäußert.

Für den Offensivspieler der Blues sei es derzeit kein Thema, sich mit einem Vereinswechsel zu beschäftigen. "Es sind viel zu viele mögliche Finals, die anstehen, um sich dazu irgendeinen Kopf zu machen", stellte der 25-Jährige im Interview bei "Sky" klar.

Dass in Zukunft eine Rückkehr nach Deutschland aber noch mal eine ernsthafte Option für den Schwaben werden könnte, daraus machte Werner dann überhaupt kein Geheimnis: "Ich habe immer gesagt: Ich bin Spieler von Chelsea und mache mir dazu im Moment keinen Kopf. Ob ich irgendwann mal wieder in der Bundesliga spiele? Bestimmt irgendwann mal wieder."

In seiner bisherigen Profi-Karriere hat Werner 222 Bundesliga-Spiele für den VfB Stuttgart und RB Leipzig bestritten und dabei 91 Tore erzielt.

Werner klar: "Bisschen sauer, wenn man auf der Bank sitzt"

Spekulationen um einen Abschied vom FC Chelsea waren aufgekommen, nachdem sich der schnelle Offensivmann immer mal wieder nur auf der Auswechselbank wiedergefunden hatte. Auch ein belastetes Verhältnis zu Teammanager Thomas Tuchel wurde Werner schon nachgesagt.

"Ich glaube, wenn man immer wieder mit dieser Rotation auf der Bank wiederfindet, was ich natürlich aus Leipzig gar nicht gewohnt war, ist es immer mal wieder so, dass man nicht ganz zufrieden ist", gab der 47-fache Nationalspieler in dem Gespräch auch unumwunden zu.

Werner betonte allerdings: "Im Großen und Ganzen ist das vollkommen okay. Natürlich ist man auch mal unzufrieden oder ein bisschen sauer, wenn man auf der Bank sitzt. Aber es gibt nichts von mir, dass ich sagen würde, wir hätten ein schlechtes oder kontroverses Verhältnis."

Unter Tuchel hat Werner in der laufenden Saison erst zwölf Saisonspiele in fünf verschiedenen Wettbewerben von Beginn an bestritten. Im Spätherbst wurde er dabei von einer Muskelverletzung zurückgeworfen, im Dezember infizierte er sich zudem mit dem Coronavirus.