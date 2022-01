Vier Optionen: FC Bayern wird Bouna Sarr womöglich los

via www.imago-images.de

Nur Notnagel beim FC Bayern: Bouna Sarr

Seit seiner Ankunft im Sommer 2020 hat Bouna Sarr beim FC Bayern einen schweren Stand. Schnell wurde der senegalesische Nationalspieler als Fehleinkauf abgestempelt, nachdem er unter Hansi Flick keinerlei Rolle spielte. Auch Julian Nagelsmann setzt überwiegend auf andere Spieler auf der rechten Abwehrseite. Nun könnte ein Ausweg gefunden sein.

Bouna Sarr zählt seit Monaten schon zu den Streichkandidaten des FC Bayern. Zu selten wird der 1,77 Meter große Flügelverteidiger gebraucht, zu selten wusste er dann zu überzeugen. Allein auf insgesamt neun Einwechslungen in der Bundesliga, Champions League und im Supercup sowie einen Startelfeinsatz im Pokal-Erstrunden-Duell beim Bremer SV blickt der 29-Jährige zurück, der aktuell für den Afrika Cup abgestellt ist.

Das Problem der Münchner: Bislang hatte sich noch kein Interessent für den Rechtsverteidiger gemeldet. Angesichts seines noch bis 2024 gültigen Vertrags spielte ein vorzeitiger Abschied für Sarr selbst indes keinerlei Rolle. Mitte Dezember erst erklärte er gegenüber der "L'Équipe", ein Wechsel sei ihm "nie in den Sinn gekommen".

Eine Hürde scheint nun zumindest genommen: Nach Angaben von "footmercato" zeigen mittlerweile gleich vier Klubs Interesse an den Diensten des ehemaligen Marseille-Profis. Aus Frankreich ziehen der amtierende Meister Lillie OSC sowie Girondins Bordeaux einen Transfer in Betracht. Aus Italien melden sich demnach die AS Roma sowie Abstiegskandidat Genua an. Ob das Quartett einen festen Wechsel oder eher ein Leih-Geschäft im Sinn hat, wird nicht weiter ausgeführt.

Bouna Sarr dürfte das vermeintliche Werben um seine Person ohnehin zunächst einmal kalt lassen. Der Abwehrmann konzentriert sich allein auf seine Auftritte beim Afrika Cup, die er als Sprungbrett für eine weitere Bewährungschance in München nutzen will. "Der Afrika Cup gibt mir die Möglichkeit zu spielen. Ich werde diesen Wettbewerb nutzen, um zu zeigen, wozu ich fähig bin", so Bouna Sarr selbstbewusst.

Unter Nationaltrainer Aliou Cissé war der Bayern-Profi in den ersten Gruppenspielen gesetzt. Das Team um Superstar Sadio Mané will sich erstmals in der Geschichte die Krone aufsetzen und den Afrika Cup gewinnen.