Schalke droht Transfer-Enttäuschung bei Harit

Wie geht es für Schalke-Leihgabe Amine Harit im Sommer weiter?

Als der FC Schalke 04 im Spätsommer endlich Großverdiener Amine Harit von der Gehaltsliste streichen konnte, herrschte große Freude. Mancherorts keimte sogar die Hoffnung auf, dass sich der Offensivmann seinem neuen Klub Olympique Marseille nach einjähriger Leihe sogar dauerhaft anschließen könnte. Doch daraus wird wohl nichts.

Als Amine Harit Ende August bei Olympique Lyon anheuerte, vereinbarten Schalke und der Ligue-1-Klub zwar Stillschweigen über die Modalitäten, Sportdirektor Rouven Schröder ließ jedoch damals in der Mitteilung durchblicken, dass der Abschied Harits enorme finanzielle Vorteile für die Königsblauen mit sich brachte.

"Die Entscheidung, Amine Harit nach Marseille auszuleihen, hat mehrere Dimensionen. Einerseits sparen wir durch die Ausleihe in dieser Saison eine Menge Geld", so Schröder, der sich zudem eine Wertsteigerung des Spielers versprach: "Gleichzeitig haben wir die Entwicklung seines Marktwertes im Blick: Wir erhalten uns die Möglichkeit, Amine Harit – im Idealfall nach einer Saison als Stammspieler bei einem Europapokalteilnehmer – im nächsten Sommer auf einem Transfermarkt anzubieten, der hoffentlich weniger stark durch Corona beeinflusst ist."

Hoffnungen schwangen mit, dass Olympique den Marokkaner bei gutem Verlauf einfach behalten würde. Nach Informationen der französischen "L'Equipe" wird Harit aber keinesfalls einfach in Marseille bleiben und dort einen langfristigen Vertrag unterschreiben können.

Denn der Klub soll wohl von der FIFA für Transferunregelmäßigkeiten rund um die Verpflichtung von Papa Gueye für zwei Transferperioden gesperrt werden und zudem noch eine Entschädigungszahlung an den geschädigten FC Watford zahlen.

Amine Harit hat keine Zukunft beim FC Schalke 04

Zwar will OM offenbar vor den CAS ziehen, doch mit Blick auf Harit scheinen es schlechte Voraussetzungen für einen Transfer zu sein.

Ohnehin ist die Schalker Leihgabe noch nicht so richtig bei seinem neuen Verein angekommen. 15 meist kürzere Einsätze stehen zu Buche, zwei Tore und eine Vorlage darf sich der 24-Jährige bislang anrechnen. Von einem Stammplatz ist Harit jedoch noch weit entfernt.

Eine Zukunft im Trikot der Knappen hat Harit allerdings ab Sommer auch nicht, wenngleich sein Vertrag noch bis Juli 2024 datiert ist. Recht klar ist nur: Die S04-Verantwortlichen werden einen anderen Abnehmer als OM finden müssen.

Amine Harit kam 2017 vom FC Nantes nach Gelsenkirchen, in seiner ersten Saison gewann er die Auszeichnung "Rookie of the Year" der Bundesliga. Im deutschen Oberhaus lief er 102 Mal auf, insgesamt steuerte er 13 Tore und 23 Vorlagen in 119 Pflichtspielen bei. In der laufenden Zweitliga-Saison wurde er aufgrund des bevorstehenden Wechsels nicht eingesetzt.