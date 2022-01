Götze bricht den Bann: Wenn es nur immer so einfach wäre

via www.imago-images.de

Trifft am kommenden Spieltag mit der PSV auf Ajax Amsterdam: Mario Götze

Mario Götze hat den Bann gebrochen. Der Offensivstar hat für seinen Arbeitgeber PSV Eindhoven endlich wieder ein Liga-Tor erzielt. Nun muss der ehemalige BVB- und Bayern-Angreifer seine Leistung bestätigen - ausgerechnet gegen den Rekordmeister, der einen torhungrigen Rückkehrer mitbringen wird.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mehr ist manchmal gar nicht vonnöten.

Mario Götze zeigte am vergangenen 19. Spieltag der Eredivisie, dem ersten im neuen Kalenderjahr, wie es geht: Ein kurzer und energischer Sprint aus dem Halb- in den Fünfmeterraum, dann hielt er schon seinen rechten Fuß hin, um das Leder ins Tor des FC Groningen zu bugsieren. Wenn es nur immer so einfach wäre.

Denn sein Siegtreffer für die PSV Eindhoven war zugleich sein allererster in dieser Eredivisie-Saison - in wohlgemerkt 16 absolvierten Partien. Zwar war Götze vor allem zu Saisonbeginn stark vor dem Tor - zwischen Juli und September war er bei den internationalen Auftritten der Rot-Weißen an acht Treffern direkt beteiligt - doch im anschließenden Tagesgeschäft blieb Götze blass.

Junge Spieler wie Cody Gakpo, Yorbe Vitessen oder Carlos Vinícius sorgen in der Liga viel eher für Furore und dafür, dass PSV Tabellenführer ist. Götze hingegen benötigte nun fast ein Jahr, bis er seine Torflaute in der höchsten Spielklasse beendete.

Götze unter Schmidt gesetzt

Dennoch ist und bleibt der WM-Torschütze von 2014 ein wichtiger Baustein im Team von Trainer Roger Schmidt. Der 29-Jährige darf im bevorzugten 4-3-3-System in seiner Lieblingsrolle als offensiver Mittelfeldspieler hinter dem Stoßstürmer agieren.

Ist Götze fit, spielt er unter Schmidt, in der Regel auch über die volle Distanz. "Er ist einer der besten Spieler der Liga und für uns sehr wertvoll", so Schmidt im Frühherbst, als sein Schützling in Eindhoven um zwei weitere Jahre verlängerte. Dass Götze gegen Groningen nun zum Matchwinner avancierte, dürfte zumindest eine kleine Bestätigung für den Trainer sein.

Ambitionierte Ziele: Nun muss Götze liefern

Mario Götze wird seine Leistung aber nun unbedingt bestätigen müssen, will er mit seiner Mannschaft den angepeilten großen Titel gewinnen. Für mehr als den holländischen Superpokal reichte es für den ambitionierten Angreifer schließlich noch nicht seit seinem Abschied aus Dortmund.

Der Gegner am Sonntag (14:30 Uhr) ist zudem niemand Geringeres als Ajax Amsterdam, das mit nur einem Zähler um die Wachablösung kämpft. Siegen die Hausherren aus Eindhoven, wäre sicherlich ein großer Schritt in Richtung erstem Titel seit 2018 getan.

Doch Ajax startete ebenfalls mit einem Sieg ins neue Jahr, einem sehr überzeugendem obendrein. Mit 3:0 gewann der Rekordmeister in Utrecht, bester Mann auf dem Feld ein Neuzugang aus der Bundesliga: Brian Brobbey, der sich den Frust von der Seele schoss.

Brobbey will Leipzig-Frust vergessen

Das Eigengewächs der Ajaciden hatte recht katastrophale Monate bei RB Leipzig hinter sich.

Schon kurz nach seinem Wechsel machte Brobbey mit überraschenden Aussagen deutlich, wie wenig Lust er eigentlich auf die Sachsen hat. Die Entscheidung für RB fiel allein wegen seiner Berater, "ein Wechsel nach Spanien oder England ist immer möglich. Ich bin ja noch jung und meine Karriere soll lange dauern". Auch die Bundesliga habe ihn nicht wirklich gereizt: "Ich schaue mir diesen Wettbewerb ohnehin kaum an."

Und so überraschte es wenig, dass dem verbalen Fehlstart auch der sportliche folgte. Der 19-jährige Niederländer fand sich nur einmal in einer Bundesliga-Startelf wieder, ein Tor gelang dem Mittelstürmer im Leipzig-Trikot nicht.

Kaum zurück in der Heimat war der Knoten plötzlich gelöst. Brobbey markierte bei seiner Rückkehr gleich zwei der drei Tore (19., 45.). "Eine Rückkehr mit Toren ist großartig. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch", so der Spieler des Spiels anschließend.

Vor dem Eredivisie-Clash am Wochenende stehen für Brobbey und Götze derweil noch Pflichtaufgaben im Pokal an. Brobbey könnte sich am Donnerstag gegen den Drittligisten Excelsior Maassluis warmschießen, selbiges hat auch Götze gegen den Zweitliga-Vertreter SC Telstar vor.

