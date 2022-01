Coman beim FC Bayern zurück im Mannschaftstraining

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Kingsley Coman ist beim FC Bayern wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen

Kingsley Coman ist beim FC Bayern München wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit.

Der französische Offensivspieler befand sich nach einer Muskelverletzung und einer Corona-Infektion zuletzt noch im Aufbautraining.

Der FC Bayern tritt in der Bundesliga am Sonntag (17:30 Uhr) bei Hertha BSC an. Coman hatte in der vergangenen Woche seinen Vertrag bei den Münchnern bis zum Sommer 2027 verlängert.