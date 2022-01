"Extrem positiv": Salihamidzic vor Vertragsverlängerung

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Salihamidzic soll seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern

Obwohl sich Sportchef Hasan Salihamidzic beim FC Bayern in den letzten Jahren auch den ein oder anderen Transfer-Fehlgriff leistete, winkt dem Ex-Profi eine Vertragsverlängerung. Mögliche Alternativen wie Gladbachs Max Eberl sollen in den Überlegungen der Bosse keine Rolle mehr spielen.

In den letzten Wochen hat Bayerns Sportchef Hasan Salihamidzic sein Ansehen gleich mehrmals aufpoliert. Der 45-Jährige tütete die Vertragsverlängerungen mit Spielern wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman ein und stellte so die Weichen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft. Genau das wurde ihm in der Chefetage der "Sport Bild" zufolge hoch angerechnet.

Die Belohnung soll auf dem Fuß folgen, und zwar in Form einer Vertragsverlängerung. Wie es weiter heißt, spielt eine Verpflichtung von einem möglichen Nachfolger wie zum Beispiel Gladbachs Max Eberl in den Überlegungen der Bayern-Bosse längst keine Rolle mehr. Stattdessen wollen sie auch in Zukunft voll und ganz auf die "Brazzo"-Karte setzen.

Das vereinsinterne Urteil über den Bosnier falle "extrem positiv" aus, schreibt "Sport Bild". Die offenkundigen Transfer-Fehlgriffe (Sarr, Cuisance, etc.) wurden dem Bosnier demnach nicht allzu schwer angekreidet. Gleiches gilt dem Bericht zufolge übrigens auch für die Arbeit von Marco Neppe, der vor wenigen Wochen bereits zum Technischen Direktor befördert wurde.

Bayern-Boss wollen Verlängerung 2022 eintüten

Noch muss sich Salihamidzic allerdings ein wenig gedulden, denn eine Vertragsverlängerung ist laut Statuten frühestens ein Jahr vor Ablauf des aktuellen Kontrakts möglich. In der zweiten Jahreshälfte will die Chefetage dann aber Nägel mit Köpfen machen und das Arbeitspapier des Sportchefs verlängern.

Seit 2017 leitet Salihamidzic nun schon die Geschicke beim deutschen Rekordmeister. 2019 wurde der zunächst als Sportdirektor beschäftigte Ex-Profi offiziell zum Sportvorstand befördert.