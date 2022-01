Gnabry pokert beim FC Bayern um Gehaltserhöhung

Kolvenbach via www.imago-images.de

Serge Gnabry verhandelt mit dem FC Bayern um einen neuen Vertrag

Mit Kingsley Coman konnte der FC Bayern kürzlich einen wichtigen Offensivspieler an den Verein binden. Die Verhandlungen mit Serge Gnabry ziehen sich hingegen weiter in die Länge. Offenbar sind sich der Nationalspieler und die Münchner noch bezüglich des künftigen Gehalts uneinig.

Wie "Sport Bild" berichtet, soll der FC Bayern dem 26-Jährigen 15 Millionen Euro pro Jahr geboten haben. Allerdings hofft Gnabry wohl auf ein etwas höheres Salär. Eine Einigung zwischen den beiden Parteien sei aber "sehr wahrscheinlich", heißt es. Gnabrys derzeitiges Arbeitspapier ist beim FC Bayern noch bis 2023 datiert.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Rekordmeister die Vertragsverlängerung mit Kingsley Coman vermeldet. Der Franzose bleibt bis 2027 an der Säbener Straße und soll in Zukunft rund 17 Millionen Euro pro Saison einstreichen.

Gnabry fordert beim FC Bayern wohl Gehaltszuwachs

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk hat das zur Folge, dass auch Gnabry noch einmal einen deutlichen Gehaltszuwachs einfordern wird, ehe er seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt beim FC Bayern setzen wird. Aktuell soll der Rechtsaußen ungefähr neun bis zehn Millionen Euro verdienen.

Unter Trainer Julian Nagelsmann gehört Gnabry dem Münchner Stammpersonal an. So stand der gebürtige Stuttgarter in dieser Saison bislang in jedem Bundesliga-Spiel auf dem Platz und erzielte dabei neun Tore sowie drei Assists. Trotzdem muss sich Gnabry beim FC Bayern großer Konkurrenz stellen. Mit Kingsley Coman, Leroy Sané und Jamal Musiala hat der Bundesligist auf dem Flügel gleich mehrere prominente Alternativen.

Der 31-fache Nationalspieler war 2017 von Werder Bremen zum FC Bayern gewechselt. Zunächst lief Gnabry auf Leihbasis für die TSG Hoffenheim auf, wo er unter Julian Nagelsmann trainierte. 2018 folge die Rückkehr nach München, wo Gnabry letztlich der internationale Durchbruch gelang.