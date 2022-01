Reus liefert sich Wortgefecht mit Reporterin

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

BVB-Kapitän Marco Reus war nach dem Pokal-Aus bedient

Nach dem bitteren Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals war Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus sichtlich angefressen. Der BVB-Angreifer lieferte sich sogar ein Wortgefecht mit ARD-Reporterin Valeska Homburg.

Die Enttäuschung über die 1:2-Pleite beim FC St. Pauli war Marco Reus schon anzusehen, bevor er das Spiel am ARD-Mikrophon analysierte. "Heute war im Gesamten ein schlechter Tag von uns, nicht zu vergleichen wie gegen Freiburg", haderte der 32-Jährige und ergänzte: "Klar war das ein anderes Spiel, aber wir sind einfach zu spät aufgewacht und St. Pauli hat das gut gemacht. Es ist extrem bitter, hier rauszufliegen, weil die Chance war wieder sehr groß und jetzt sind wir nicht mehr dabei."

Reporterin Homburg hakte daraufhin forsch nach: "Jetzt sind Sie nicht mehr im Pokal dabei, in der Liga sind die Bayern ein bisschen enteilt, in der Champions League raus. Das ist erst mal nicht so toll, ne?"

Gereizt entgegnete Reus: "Wo sind die Bayern jetzt enteilt? Fünf Punkte, richtig! (Anm. d. Red.: Es sind aktuell sechs Punkte) Sollen wir jetzt aufgeben, oder was? Das müssen wir erst mal sacken lassen. Wir haben eine riesige Chance verpasst, den Pokal wieder zu gewinnen. Das ist sehr bitter gerade."

Haaland-Treffer reicht dem BVB nicht

Etienne Amenyido (4.) und Axel Witsel (40.) per Eigentor sorgten für die Sensation durch den Zweitligisten aus Hamburg, das Tor von Haaland (58.) per Handelfmeter war für die großen Ambitionen des BVB viel zu wenig. St. Pauli posierte noch auf dem Rasen für ein Mannschaftsfoto mit allen Ersatzspielern und Betreuern.

Erstmals seit Eintracht Frankfurt (2018) wird der Sieger im DFB-Pokal damit nicht aus München oder Dortmund kommen. St. Pauli darf sich über die willkommene Pokalprämie von rund einer Million Euro freuen und steht erstmals seit 16 Jahren im Viertelfinale - damals war nach der legendären "Bokal-Serie" (ausschließlich Gegner mit B) erst Bayern im Halbfinale Endstation.