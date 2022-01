Ticketverkauf für Katar-WM gestartet

via www.imago-images.de

Ab sofort können Tickets für die WM in Katar erworben werden

Die Anhänger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft können sich ab sofort mit Tickets für die Weltmeisterschaft in Katar eindecken.

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, startete am Mittwoch um 11 Uhr der offizielle Kartenverkauf für das vom 21. November bis 18. Dezember 2022 angesetzte Turnier. In dieser ersten Verkaufsphase können Teamtickets, Einzelkarten, barrierefreie Tickets sowie ein Paket mit Eintrittskarten zu vier Spielen in vier verschiedenen Stadien erworben werden.

Man zeige mit diesen Angeboten, "dass wir den Fußball zu möglichst vielen Fans aus aller Welt bringen möchten", sagte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura: "Bei diesem Fußballfest in topmodernen Stadien können Fans die vielfältige Kultur und Geschichte der Region entdecken. Wir freuen uns, Menschen verschiedener Kulturen bei diesem Fußballspektakel zusammenzubringen." Jeder Anhänger braucht für die Einreise nach Katar eine Hay'ya Card, die Coronabestimmungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Eine frühe Bestellung erhöht laut FIFA in der ersten Verkaufsphase nicht die Chance auf Eintrittskarten. Alle Bewerber kommen unabhängig von ihrem Bestellzeitpunkt in einen Topf, die Tickets werden erst nach dem 8. Februar vergeben. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, wird gelost. Nach Feststehen aller Endrundenteilnehmer ist im März eine zweite Verkaufsphase geplant. Die Restkarten werden nach der Auslosung am 1. April vergeben.

Aufgrund der kurzen Distanzen im Golfstaat können Fans Tickets für mehrere Partien am Tag bestellen, der Besuch zweier direkt aufeinander folgender Spiele ist aber ausgeschlossen. Insgesamt darf jeder Haushalt bis zu sechs Tickets pro Begegnung und bis zu 60 Tickets für das ganze Turnier bestellen. Wie bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften gibt es für Personen aus dem Gastgeberland eine vergünstigte Ticketkategorie (rund zehn Euro).