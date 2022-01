Eintracht-Stürmer erzielt Einigung mit spanischem Klub

Jan Huebner via www.imago-images.de

Spielt Goncalo Paciência bald in Spanien?

Für Goncalo Paciência ist oftmals kein Platz in der Startelf von Eintracht Frankfurt. Nun soll er sich mit dem spanischen Erstligisten FC Granada auf einen Wechsel geeinigt haben.

Der FC Granada befindet sich in diesem Winter auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Die Verantwortlichen nahmen zunächst Abel Ruiz von Sporting Braga ins Visier, realisierten dann allerdings, dass der Transfer aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu stemmen ist.

Deshalb richtet sich der Fokus der Spanier nun auf Goncalo Paciência von Eintracht Frankfurt. Dies berichtet die "Estadio Deportivo".

Der 27-jährige Portugiese stand bislang erst einmal in dieser Saison in der Startelf und durfte insgesamt nur in 14 Spielen ran. Oftmals waren dies lediglich Kurzeinsätze. Für den Spieler gibt es kein Vorbeikommen an Rafael Borré, der unter Oliver Glasner gesetzt ist. Dennoch gelangen Paciência dabei immerhin vier Tore.

Eintracht Frankfurt will offenbar Goncalo Paciência verkaufen

Der Vertrag des Mittelstürmers läuft bei der SGE noch bis 2023, aber er würde die Hessen am liebsten schon im Januar verlassen. Seine Berater stehen in ständigem Kontakt mit Granada und mittlerweile soll er sich mit dem spanischen Erstligisten bereits geeinigt haben. Der Klub würde ihn gerne bis zum Saisonende lediglich ausleihen.

Das Problem: Eintracht Frankfurt soll nur an einem Geschäft interessiert sein, wenn Granada den Portugiesen auch fest verpflichtet. Dabei sei es egal, ob dies sofort der Fall wäre oder erst am Ende der Leihe per automatisch aktivierter Kaufklausel.

Ein weiteres Problem soll das hohe Gehalt Paciências sein. Für Granada sei dies kaum zu stemmen, doch das Blatt berichtet weiter, dass der Stürmer dem Klub entgegen kommen könnte. Ein zeitnaher Wechsel soll trotz der Differenzen zwischen Granada und Eintracht Frankfurt nicht ausgeschlossen sein.