Ex-Förderer sieht bei Sané Steigerungspotenzial

Leroy Sané blüht beim FC Bayern auf

Nach einem schwachen Saisonstart ist Leroy Sané beim FC Bayern mittlerweile kaum mehr aus der Startelf wegzudenken. Seit Monaten präsentiert sich der Flügelspieler in Topform. Trotzdem sieht Norbert Elgert, der den Offensivmann einst beim FC Schalke 04 förderte, noch Luft nach oben.

Leroy Sané hat sich beim FC Bayern innerhalb der vergangenen sechs Monate vom Mitläufer zum Leistungsträger entwickelt. Mit elf Toren sowie 13 Vorlagen zählt der 26-Jährige bei den Münchnern in dieser Spielzeit zu den Topscorern. Dabei ist es nicht allzu lange her, dass Sané noch von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde.

"Wachgerüttelt werden brauchte Leroy, glaube ich, nicht", bewertete Norbert Elgert nun bei "Sport1" die Unmutsbekundungen einiger Bayern-Anhänger während des Heimspiels gegen den 1. FC Köln (3:2) im vorigen August: "Unabhängig davon, ob die Pfiffe berechtigt waren, hat er auf jeden Fall Nehmerqualitäten gezeigt und, dass er belastbar und kritikfähig ist."

FC Bayern: Elgert traut Sané "noch einiges zu"

Elgert kennt Sané wie kaum ein anderer. So trainierte der 65-Jährige den heutigen Nationalspieler einst in der Schalker U19, bevor Sané später über Manchester City zum FC Bayern weiterzog. Beim Rekordmeister blüht der gebürtige Essener inzwischen auf.

"Leroy interpretiert seine aktuelle Rolle im Team mit und gegen den Ball herausragend gut", befand Elgert. Nagelsmann sei es gelungen, "weiteres Potenzial in Leroy zu aktivieren und aus ihm herauszukitzeln".

Gleichzeitig sieht Elgert bei Sané noch Steigerungspotenzial. "Ich traue ihm noch einiges zu. Jeder Spitzensportler, so auch Leroy, kann sich mit der richtigen Einstellung - und die hat er - permanent in sämtlichen Bereichen weiter steigern und verbessern. Nach dem Motto: heute besser als gestern, morgen besser als heute, und so weiter."