Eintracht Frankfurt vor Leihe von BVB-Youngster

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Profi Ansgar Knauff wechselt wohl zu Eintracht Frankfurt

Ansgar Knauff kommt bei Borussia Dortmund in dieser Saison kaum zum Zug. Aufgrund dessen könnte der BVB-Profi nun an Eintracht Frankfurt ausgeliehen werden.

Laut "Sky" wird Knauff in der restlichen Rückrunde für die SGE auflaufen. Demnach ist zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt bereits "alles klar". Ob sich die Hessen in den Verhandlungen eine Kaufoption für den Sommer gesichert haben, sei derzeit nicht bekannt.

Der "kicker" berichtet ebenfalls über das mögliche Leihgeschäft zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt. Dem Fachmagazin zufolge ist der Wechsel allerdings noch nicht fix.

Bereits im vergangenen Jahr stand Knauff angeblich bei Eintracht Frankfurt im Fokus. Ein Transfer kam damals nicht zustande. Schließlich wollte der BVB den Flügelspieler nach dessen steilem Aufstieg in der vergangenen Rückrunde unbedingt behalten. Ein halbes Jahr später spielt Knauff bei den Schwarz-Gelben bestenfalls nur noch eine Nebenrolle.

So hat der 20-Jährige unter Trainer Marco Rose bislang gerade einmal 109 Bundesliga-Minuten absolviert. Zuletzt kam Knauff Ende November für die Dortmunder Profis zum Einsatz. Bei Eintracht Frankfurt würde dem U21-Nationalspieler wohl wieder mehr Spielzeit winken.

HSV-Youngster Alidou doch nicht zu Eintracht Frankfurt?

Eine Leihe Knauffs hätte offenbar auch direkten Einfluss auf Faride Alidou vom Hamburger SV. Der 20-jährige HSV-Youngster galt zuletzt als heißer Kandidat auf einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Sollte der DFB-Pokalsieger von 2018 nun Knauff holen, wäre eine Winter-Verpflichtung von Alidou vom Tisch, meldet "Sky".

Erst am Dienstag hatte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt angedeutet, dass Alidou vorerst nicht in die Main-Metropole wechseln wird. "Was Frankfurt für das halbe Jahr angeboten hat, war jetzt nicht so, dass wir nervös geworden sind", sagte der 40-Jährige im Rahmen vor dem DFB-Pokalspiel zwischen dem HSV und 1. FC Köln bei "Sky".