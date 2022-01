"Luft wird dünn": Gladbach-Trainer Hütter unter Druck

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Adi Hütter steht bei Gladbach in der Kritik

Durch das peinliche Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Hannover 96 spitzt sich die sportliche Krise bei Borussia Mönchengladbach weiter zu. Trainer Adi Hütter steht am Niederrhein seit Wochen in der Kritik und gerät zunehmend unter Druck.

Die deutliche 0:3-Pleite bei Hannover 96 ist für Borussia Mönchengladbach der bisherige Tiefpunkt einer von Rückschlägen geprägten Saison. Die beiden Siege gegen den FC Bayern (5:0 im DFB-Pokal und 2:1 in der Bundesliga, Anm. d. Red.) sind längst wieder verblasst - zu schwach waren die Leistungen in den vergangenen Wochen.

Die mehr als enttäuschenden Ergebnisse setzen allen voran Trainer Adi Hütter unter Druck. Während der Österreicher im vergangenen Sommer noch mit großen Erwartungen und für stolze 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Gladbach gewechselt war, ist mittlerweile Ernüchterung eingekehrt.

Angst um seinen Job hat der 51-Jährige nach eigener Aussage noch nicht. Doch laut dem "kicker" wird die Luft für Hütter "dünn". Nähere Details nennt das Fachmagazin aber nicht. Somit bleibt abzuwarten, wie lange die Gladbacher Verantwortlichen um Manager Max Eberl noch am Übungsleiter festhalten.

Gladbach hadert mit sich selbst

Innerhalb der Mannschaft wächst derweil der Frust über die gezeigten Leistungen. "Ich verstehe es einfach nicht. Wir bekommen keine Energie und Intensität auf den Platz, wir kommen gar nicht an den Gegner hin, laufen nur vereinzelt an, kommen gar nicht in die Zweikämpfe, wir laufen hinterher, treffen bei den Toren persönliche falsche Entscheidungen", kritisierte Lars Stindl nach der jüngsten Niederlage gegen Hannover 96 sich und das gesamte Team bei "Sky".

Zudem fügte der Gladbacher Führungsspieler an: "Das kann mal passieren, das ist auch kein Problem. Aber das zieht sich durch dieses Jahr und ist auch nicht nur vereinzelt, sondern zieht sich durch jede Woche durch. Dann wird es natürlich unabhängig vom Gegner brutal schwer, da Struktur reinzubekommen."

In den nächsten Wochen muss die Borussia dringend Ergebnisse liefern. Dass Gladbach am kommenden Bundesliga-Spieltag auf den formstarken 1. FC Union Berlin trifft, macht die Lage dabei nicht einfacher.