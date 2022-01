Bericht: Hertha-Star vor Abschied in die Schweiz

M. Popow via www.imago-images.de

Márton Dárdai könnte die Hertha noch verlassen

Hertha BSC dominiert nach der jüngsten 2:3-Schlappe im DFB-Pokal gegen den Stadtrivalen Union Berlin nicht nur die sportlichen Schlagzeilen. Auch hinsichtlich der weiteren Kaderplanung steht der abstiegsbedrohte Traditionsverein weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit. Jüngst machten Meldungen die Runde, wonach ein weiterer Profi die Hertha noch in diesem Winter verlassen könnte.

Nach Informationen des "kicker" soll Abwehrspieler Márton Dárdai nämlich das Interesse des Schweizer Erstligisten FC Basel geweckt haben. Der Sohn des im Dezember geschassten Cheftrainers Pál Dárdai könnte den Klub dem Bericht zufolge noch in diesem Monat auf Leihbasis in Richtung Super League verlassen.

Er wäre nach Krzysztof Piatek (verliehen an AC Florenz) und Deyovaisio Zeefuik (verliehen an Blackburn Rovers) bereits der dritte Hertha-Abgang in diesem Winter.

Zu Saisonbeginn hatte der 19-Jährige zunächst seinen endgültigen Durchbruch in der Bundesliga geschafft, als er bis November gleich siebenmal in der Startformation der Berliner stand. Dann aber wurde der Innenverteidiger gleich mehrere Male von muskulären Verletzungen zurückgeworfen und fiel wochenlang aus.

Seit dem Tayfun Korkut als Cheftrainer bei Hertha BSC installiert wurde, hat Dárdai keine einzige Pflichtspiel-Minute mehr für den Hauptstadt-Klub bestritten.

Dárdai soll Hertha BSC auf Leihbasis verlassen

Dabei hatte der Abwehrspieler seinen Vertrag beim Tabellen-13. der Bundesliga erst im letzten Jahr langfristig bis 2025 verlängert. Ein Kauf kommt demnach für den derzeitigen Tabellenzweiten in der Schweiz wohl auch nicht infrage.

Vielmehr soll Dárdai bis zum Sommer als Leihspieler in Basel mithelfen, doch noch die erste Meisterschaft seit fünf Jahren einzufahren. Aktuell rangiert der FC Basel mit sieben Punkten Rückstand auf den Überraschungs-Tabellenführer FC Zürich um den deutschen Cheftrainer André Breitenreiter.

Insgesamt hat Dárdai für Hertha BSC bislang 19 Bundesliga-Spiele bestritten. Auf seinen ersten Treffer im deutschen Fußball-Oberhaus wartet der gebürtige Berliner derweil noch.