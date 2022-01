BVB raus bei Christensen - schlägt Bayern jetzt zu?

Michael Zemanek/Shutterstock via www.imago-images.

Andreas Christensen steht auch beim FC Bayern auf dem Zettel

Seit seiner Anfangszeit bei Borussia Mönchengladbach genießt Andreas Christensen in der Bundesliga ein hohes Ansehen, brachte er für Gladbach doch schon als Teenager regelmäßig Top-Leistungen. Beim amtierenden Champions-League-Sieger FC Chelsea entwickelte er sich zum Innenverteidiger auf höchstem Niveau weiter. Derzeit steht die Option noch immer im Raum, dass es Christensen im Sommer zurück in die Bundesliga zieht - allerdings wohl nicht zum BVB.

Der dänische Nationalspieler hat sich bis zuletzt nicht mit Chelsea auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Sein derzeitiges Arbeitspapier in London läuft ebenso im Sommer aus wie das von Nebenmann Antonio Rüdiger.

Die Interessentenliste für Christensen ist lang, vor allem der FC Bayern und der FC Barcelona wurden zuletzt mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht.

Daneben galt auch Borussia Dortmund als interessiert. Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk vermeldete, soll der BVB mittlerweile aber aus dem Rennen um Christensen ausgestiegen sein.

Die simple Erklärung: Der Abwehrspieler ist den Schwarz-Gelben zu teuer. Wie es in übereinstimmenden Medienberichten heißt, will sich Christensen seine Dienste künftig mindestens 14 Millionen Euro pro Jahr kosten lassen. Eine Gehaltsklasse, in der die Westfalen nicht mehr mithalten können.

Causa Christensen hängt beim FC Bayern von Süle ab

Der deutsche Rekordmeister aus München hingegen wäre bei dieser Preisklasse wohl weiter im Rennen, wenngleich es derzeit noch unwahrscheinlich erscheint, dass sich der FC Bayern auf eine derartige Gehaltsforderung einlässt.

Mit über 14 Millionen Euro Salär wäre Christensen direkt der Top-Verdiener unter Bayerns Abwehrspielern. Dass der Klub das Gehaltsgefüge derart durcheinanderwirbelt, scheint nicht allzu realistisch zu sein.

Letztlich hängt weiterhin alles an der Personalie Niklas Süle, wie intensiv sich die Münchner überhaupt um den Chelsea-Star bemühen werden. Wie Christensen ist auch Innenverteidiger Süle ab dem Sommer Stand heute vertragslos.