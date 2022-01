Ex-Bayern-Coach in England gehandelt

Aurelien Morissard via www.imago-images.de

Niko Kovac war in der Bundesliga einst Trainer beim FC Bayern und Eintracht Frankfurt

Niko Kovacs erste Anstellung nach seinem Aus beim FC Bayern endete abermals vorzeitig. Anfang Januar teilte die AS Monaco mit, dass der Kroate freigestellt wurde. Nun wird der einstige Bundesliga-Trainer in der englischen Premier League gehandelt.

Nach einem erfolgreichen ersten Jahr bei der AS Monaco, in dem Niko Kovac mit seiner Mannschaft Platz drei belegte, verlief die Saison 2021/22 alles andere als nach Plan. Die Monegassen verpassten die angepeilte Qualifikation für die Champions League, die Hinrunde schloss man als Tabellensechster ab.

Kurz vor dem Jahreswechsel war für Kovac dann Schluss beim Ligue-1-Klub, obgleich sein Vertrag ursprünglich noch eine Laufzeit bis 2023 gehabt hätte. Wenige Tage später kochten erste Spekulationen in den Medien hoch, der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt und Bayern München könnte zum Saisonende bei Hertha BSC anheuern, wo aller Wahrscheinlichkeit nach ein Nachfolger von Tayfun Korkut präsentiert werden soll.

Während Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic Anfang Januar nicht näher auf die Gerüchte um Niko Kovac eingehen wollte, vermeldete "Sky", dass ein Engagement des gebürtigen Berliners in seiner Heimatstadt "so gut wie ausgeschlossen" sei. Kovac ziehe es vielmehr in die englische Premier League, so der TV-Sender.

Vier Kandidaten beim FC Everton

Auf der Insel eröffnet sich dem "Daily Mirror" zufolge nun eine erste Chance für Kovac. Demnach wird der 50-Jährigen beim Krisenklub FC Everton gehandelt.

Die Liverpooler hatten ihren Teammanger Rafael Benitez freigestellt, nachdem man in der Premier League auf Platz 16 abrutschte und somit akute Abstiegssorgen befürchten muss. Alleinig steht Niko Kovac allerdings nicht auf der Kandidatenliste, ihm werden nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Vordergründig buhlen die Toffees demnach um den belgischen Nationaltrainer Roberto Martinez, der bereits von 2013 bis 2016 erfolgreich in Everton gearbeitet hat. Auch die beiden Ex-Nationalspieler Wayne Rooney, derzeit beim Zweitligisten Derby County im Amt, sowie der vor einem Jahr beim FC Chelsea entlassene Frank Lampard könnten das Erbe von Rafael Benitez antreten, heißt es.