Klartext: "Moorhuhn" Gladbach im Kreuzfeuer

Bei Borussia Mönchengladbach hängt der Haussegen schief

19 Bundesliga-Spiele, 22 Punkte, ein blamables Aus im DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach erlebt bislang eine Saison zum Vergessen. Sollte am Samstag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin kein Befreiungsschlag gelingen, drohen turbulente Tage.

Dass nach dem ernüchternden Saisonverlauf in Gladbach längst nicht mehr eitel Sonnenschein herrscht, steht auch für Reporter-Urgestein Marcel Reif außer Frage.

"Wenn es nicht nach Drehplan läuft und die unteren Mannschaften nicht alles unter sich ausmachen, dann eine Mannschaft wie Gladbach in Schieflage gerät, dann könnte Gladbach das Moorhuhn dieser Saison werden und sich im Keller verirren", mutmaßt Reif gegenüber "Bild".

Bei der Fohlen-Elf würde es "an allen Ecken und Enden" krachen und knirschen. "Tiefergehende Dinge" würden nicht stimmen, so Reif weiter.

Reif: "Verhältnis Trainer zur Mannschaft" stimmt in Gladbach nicht

In die Verantwortung nimmt Reif auch Coach Adi Hütter, der vor der Spielzeit für die satte Ablöse von 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt an den Niederrhein wechselte: "Hütter ist es nicht gelungen, seine Idee von Fußball zu implementieren. Er muss sich die Frage gefallen lassen, wie eine Mannschaft so auftreten kann. Da habe ich das Gefühl, dass einiges nicht stimmt, auch im Verhältnis Trainer zur Mannschaft."

Dass so einiges im Argen liegt, ist auch dem Übungsleiter selbst bewusst: "Es ist die schwierigste Situation in meiner 13-jährigen Tätigkeit", gestand Hütter am Freitag vor dem Spiel gegen Union. Er spüre zwar "viel Vertrauen innerhalb des Vereins", wisse aber auch, dass sich die Situation schnell bessern müsse, so der Österreicher weiter.

Zumal die Rückendeckung aus dem Klub laut "Bild" Grenzen kennt. Bei einer klaren Pleite gegen Union Berlin wird Sportdirektor Max Eberl "harte Entscheidungen" treffen müssen. Diese könnten die Stars auf dem Rasen, aber auch Hütter betreffen.