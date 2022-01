Siegesserie von ManCity reißt - Rashford erlöst Rangnick

Andrew Matthews via www.imago-images.de

Manchester City kam nicht über ein Remis hinaus

Tabellenführer Manchester City hat in der englischen Fußball-Premier League einen überraschenden Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Pep Guardiola kam beim FC Southampton nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und punktete damit erstmals nach zwölf Ligasiegen in Folge nicht dreifach.

Mit 57 Punkten thronen die Skyblues dennoch weiter souverän an der Spitze, der Vorsprung auf den FC Liverpool, der am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) bei Crystal Palace spielt, beträgt zwölf Punkte.

Kyle Walker-Peters (7.) hatte den Außenseiter sogar eine Weile an der großen Sensation schnuppern lassen, Aymeric Laporte (65.) gelang für die Citizens zumindest der Ausgleich. Zuvor hatte Southampton einige Chancen auf das 2:0 vergeben. Nach dem Ausgleich hatte der Favorit noch zweimal Aluminium-Pech (70./72.)

Zuvor hatte Teammanager Ralf Rangnick hat mit Manchester United einen wichtigen Last-Minute-Sieg eingefahren. Durch einen Treffer des eingewechselten Marcus Rashford in der dritten Minute der Nachspielzeit gewannen die Red Devils 1:0 (0:0) gegen West Ham United. Damit sprang der Rekordmeister in der Tabelle an West Ham vorbei.

Bei der Partie zwischen dem FC Brentford und den Wolverhampton Wanderers kam es zu einer kuriosen Spielunterbrechung. Nach rund einer halben Stunde Spielzeit bat Schiedsrichter Peter Bankers beide Teams beim Stand von 0:0 in die Kabine, weil eine Drohne über dem Spielfeld kreiste. Nach einer insgesamt 26-minütigen Pause wurde die erste Halbzeit mit 19 Minuten Nachspielzeit fortgesetzt, die Wolves siegten 2:1.