Schweinsteiger mit Seitenhieb gegen Pep - Lob für Nagelsmann

Bastian Schweinsteiger hätte gerne unter Julian Nagelsmann trainiert

13 Jahre trug Bastian Schweinsteiger als Profi das Trikot des FC Bayern ehe es den ehemaligen Mittelfeldspieler 2015 zu Manchester United zog. Der heutige TV-Experte verriet in einem "Bild"-Interview nun, welche Rolle Ex-Trainer Pep Guardiola bei seinem Wechsel spielte. Außerdem schwärmte er in höchsten Tönen von Julian Nagelsmann.

Zwar habe Guardiola Schweinsteiger nie offen nahegelegt, dass er sich einen neuen Verein suchen soll, dennoch hat der heute 37-Jährige gespürt, dass der damalige Coach ihn loswerden will. "Dann kam das Angebot von Manchester United, und ich habe gemerkt, dass das für beide Seiten okay ist", erklärte Schweinsteiger.

"Es gab ja auch andere Spieler, bei denen man auch gemerkt hat, dass er den nicht ganz so sehr mag, Mario Mandzukic zum Beispiel", führte der Weltmeister von 2014 weiter aus.

Laut Schweinsteiger hat Guardiola die Mannschaft nicht so erreicht wie sein Vorgänger Jupp Heynckes. "Dass Pep ein guter Trainer ist, das wissen wir ja. Es war dann eben so, dass der Spielstil, den wir hatten, ein anderer war als der von Jupp Heynckes. Ich glaube, er ist nicht so an die Mannschaft rangekommen", so der 37-Jährige, der sich einen Seitenhieb nicht verkneifen konnte: "Das hat am Ende wohl ein bisschen gefehlt, gerade auch in der Champions League."

Schweinsteiger schwärmt von Nagelsmann

In dem Interview sprach Schweinsteiger auch über Julian Nagelsmann. Der Bayern-Trainer sei dem langjährigen Profi "von Haus aus sympathisch".

"Als Spieler hätte ich gerne mal unter ihm trainiert. Er macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich", schwärmte er und betonte: "Er hat bei Leipzig bereits gezeigt, zu was er fähig ist. Ich glaube, er wird beim FC Bayern eine große Karriere hinlegen."

Nagelsmanns offensiver Spielstil passe perfekt zum FC Bayern, in der Defensive vertraue er seinen Spielern. "Er kann Spieler besser machen, das hat er bei Leroy Sané gezeigt. Das ist ganz wichtig", adelte Schweinsteiger den 34 Jahre alten Coach.