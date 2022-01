Gladbach-Quartett vor Blitz-Wechsel?

Norbert Jansen via www.imago-images.de

Marcus Thuram (li.) und Alassane Pleá (re.) könnten Gladbach verlassen

Noch sieben Tage lang ist das Winter-Transferfenster geöffnet. Gut möglich, dass sich in dieser Zeit auch bei Borussia Mönchengladbach noch etwas tut. Gleich vier Gladbach-Stars könnten den Klub verlassen.

Für Borussia Mönchengladbach kommt die Spielpause, die nun aufgrund von Länderspielen in anderen Verbänden der Fußball-Welt folgt, genau zum richtigen Zeitpunkt. Einerseits kann sich Trainer Adi Hütter in Ruhe um sein Team kümmern, um endlich wieder in sportlich ruhiges Fahrwasser zu gelangen, andererseits können die Klub-Verantwortlichen rund um Sportchef Max Eberl die letzten personellen Weichen stellen.

Zuletzt waren vor allem Matthias Ginter und Denis Zakaria mit einem schnellen Abgang in Verbindung gebracht worden. Beide Spieler haben auslaufenden Verträge und werden diese nicht verlängern. Im Winter könnte die Borussia jeweils noch einen kleinen Betrag kassieren.

Während Ginter zuletzt aufgrund eines klubinternen Zwists rund um eine geplatzte Verlängerung aufs Abstellgleis geraten war, gehört Zakaria zu den Schlüsselfiguren bei Hütter.

Gladbach vor heißer Transferphase?

Dennoch ist laut "kicker" mit einem Transfer bis 31. Januar zu rechnen, "kurzfristig" könnte Bewegung in die Personalie kommen, so das Blatt. Gleiches gelte für Ginter, der zuletzt unter anderem mit Inter Mailand und Real Madrid in Verbindung gebracht worden war. Während die Königlichen abgesprungen sein sollen, zögert der Serie-A-Klub wohl und will eigentlich nicht im Winter zuschlagen.

Doch Gladbach-Fans müssen nicht nur mit einem Abgang dieses Duos rechnen, denn auch Marcus Thuram und Alassane Pleá stehen bei der Borussia vor dem Aus. Die einstigen Leistungsträger erreichten zuletzt beide nicht mehr ihr Niveau. Selbst die Verletzung von Lars Stindl, der aufgrund eines Innenbandanrisses wohl bis zu sechs Wochen ausfällt, soll laut "kicker" nichts daran ändern, dass das Offensiv-Duo gehen kann.

Möglich ist sogar ein Blitzwechsel, auch wenn die Gerüchtelage bisher dünn ist. Es könnte täglich etwas passieren, mutmaßt das Fachblatt.