Sieg gegen den FC Bayern als Wendepunkt für Trapp

Revierfoto via www.imago-images.de

Kevin Trapp hält bei Eintracht Frankfurt wieder wie zu besten Zeiten

Noch im Oktober stufte Bundestrainer Hansi Flick SGE-Keeper Kevin Trapp als deutsche Nummer vier ein. Seitdem hat sich aber einiges getan. Während sein Konkurrent um die Nummer drei, Bernd Leno nur noch auf der Bank sitzt, blüht der Torwart bei Eintracht Frankfurt plötzlich wieder auf und hält wie zu seinen besten Zeiten.

"Schuld" daran ist der FC Bayern. Denn Trapp brachte Robert Lewandowski und Co. am 03. Oktober 2021 zur Verzweiflung, als er reihenweise Topchancen der Münchener vereiteln und den Frankfurtern den 2:1-Auswärtssieg sichern konnte. "Bayern war das Jahrhundertspiel für ihn, so wie mein Spiel gegen Jugoslawien bei der Weltmeisterschaft 1990", sagte Lothar Matthäus vor einer Woche bei "Sky 90".

Es war der Wendepunkt in dieser Saison für Kevin Trapp. Nach zuvor durchschnittlichen Leistungen ist der deutsche Nationalspieler wieder zu seiner alten Form zurückgekehrt. "Seit dem Sieg in München spielt er wieder auf dem Top-Niveau, das er hatte, als ich ihn kennenlernte. Ich hoffe, dass er das über einen längeren Zeitraum halten kann – im Moment sieht es danach aus", lobte Frankfurts Torwartlegende Uli Stein gegenüber dem "kicker".

Auch Frankfurts Trainer Oliver Glasner sah im Spiel in München die Trendwende bei Trapp: "Aus der außergewöhnlich guten Leistung in München hat er sehr viel Selbstvertrauen geschöpft. Kevin macht sich sehr viele Gedanken. Jetzt hat er die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit gefunden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er liest die gegnerischen Stürmer sehr gut."

Beendet Kevin Trapp seine Karriere bei Eintracht Frankfurt?

Mit 31 Jahren ist Trapp aber auch nicht mehr der Jüngste, weshalb sich die Frage nach seiner Zukunft stellt, zumal sein Vertrag 2024 ausläuft. Geht es nach Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, liegt diese bei der Eintracht. "Ich gehe davon aus, dass Kevin seine Karriere bei uns beenden wird. Ich glaube, dass er sich sehr wohlfühlt und weiß, wie sehr wir und das Umfeld ihn schätzen", ließ Krösche bei "Sky 90" verlauten.

Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch das eine oder andere Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft hinzu. Aktuell steht Trapp bei fünf Einsätzen für das DFB-Team und Bundestrainer Flick ließ die Tür offen: "Jeder hat aber auch die Möglichkeit, sich in dieser Rangliste zu steigern."