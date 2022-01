Dortmunds Sturm-Pendler Tigges: "Nicht immer ganz einfach"

BEAUTIFUL SPORTS/Zeising via www.imago-images.de

Steffen Tigges (r.) traf zuletzt für den BVB II

Im Bundesliga-Kader des BVB wartet Steffen Tigges weiterhin noch auf den großen Durchbruch. Obwohl er in der Hinrunde seine ersten beiden Profi-Tore für Borussia Dortmund beisteuerte, wartet der Mittelstürmer noch immer auf seine Startelf-Premiere in der Liga unter Cheftrainer Marco Rose. Immerhin: In der U23 des BVB holte sich der Torjäger zuletzt neues Selbstvertrauen.

Am Freitagabend wirkte Tigges zum vierten Mal in dieser Saison und zum ersten Mal seit August wieder für BVB II in der 3. Liga mit und traf zum zwischenzeitlichen 1:0 (Endstand 1:1) für seine Farben.

"Steffen war nach langer Zeit wieder dabei und sollte Spielpraxis sammeln. Er hat sich wie gewohnt aufgerieben, es freut mich für ihn, dass er das Tor gemacht hat", fasste BVB-II-Coach Enrico Maaßen im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" durchaus zufrieden zusammen.

Maaßen betonte die starken Fortschritte beim 23-jährigen Stürmer, wenngleich die ganz großen Erfolge im Profi-Kader als Backup von Superstar Erling Haaland noch auf sich warten lassen.

"Tiggi hat sich durch seine Zeit bei den Profis in allen Bereichen weiterentwickelt. Er trainiert regelmäßig auf höchstem Level und bekommt seine Einsatzzeiten", meinte der Trainer der zweiten Mannschaft der Westfalen über den 1,93-m-Hünen.

Tigges noch bis 2024 an den BVB gebunden

Tigges selbst betonte zwar zuletzt gegenüber "MagentaSport", immer einhundert Prozent zu geben, egal in welcher Mannschaft er gerade eingesetzt werde.

Trotzdem sei es auch mit Schwierigkeiten verbunden, häufig zwischen Bundesliga- und Drittliga-Kader zu pendeln. "Für mich ist es nicht immer ganz einfach, wenn ich vor dem Wochenende nicht weiß, wo ich spiele. Aber letztendlich ist mir das egal", so Tigges, der in seiner Karriere bisher insgesamt in 13 Bundesliga-Spielen eingesetzt wurde.

In der jüngeren Vergangenheit wurde Tigges regelmäßig mit anderen Profi-Klubs in Verbindung gebracht, galt unter anderem beim 1. FC Köln und VfL Bochum schon als Transferkandidat. Zu einem Abschied aus Dortmund kam es bisher aber nicht, vertraglich ist Tigges noch bis 2024 an den BVB gebunden.