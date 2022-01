AFP/SID/INA FASSBENDER

Bochum testet gegen Düsseldorf

Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum bestreitet am kommenden Donnerstag (14:00 Uhr) an der Castroper Straße ein Testspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Die Partie wird auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion ausgetragen.

Die Begegnung findet ohne Zuschauer am Platz statt, allerdings gibt es einen Livestream der Partie auf dem YouTube-Kanal der Westfalen.